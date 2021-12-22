225 مليون جنيه تحملتها «الخزانة العامة» لدعم «مبادرة الإحلال» في 2021

تحملت الخزانة العامة للدولة أكثر من 200 مليون جنيه لتنفيذ المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة التي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عاماً خلال عام كامل منذ بدء تنفيذ المبادرة بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في يناير 2021.

وقال الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال المركبات المتقادمة إن الخزانة العامة للدولة تحملت نحو 225 مليون جنيه في سبيل دعم المبادرة من خلال الحافز الأخضر منذ بداية تطبيق المبادرة في شهر يناير ومع تسليم أول دفعة من السيارات الجديدة التي تعمل بالغاز الطبيعي.

وأضاف «عوض»، في تصريحات لـ«الوطن» أن الحافز الأخضر تستخدمه المبادرة كحوافز للمواطنين للإقبال على إحلال سياراتهم المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي تستخدمها كدفعات مقدمة لشركات السيارات المساهمة في تنفيذ المبادرة على أن يقوم المواطن بسداد الأقساط السنوية أو الشهرية للسيارات الجديدة مع الشركة.

وأكد «عوض» أن الحافز الأخضر الذي بلغت قيمته نحو 225 مليون جنيه تم دفعه لشركات السيارات لإحلال أكثر من 10300 سيارة جديدة سلمتها المبادرة بالفعل إلى المواطنين توزعت بين 9720 سيارة ملاكي و580 ميكروباص وتاكسي.

وتابع «عوض» أن المبادرة تسلمت حتى الآن أكثر من 10500 سيارة متقادمة تتوزع بين 9600 ملاكي، بالإضافة إلى 900 تاكسي وميكروباص تمهيداً لتخريدها في إطار المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بينما وصلت طلبات الإحلال الجديدة التي تستعد المبادرة لتنفيذها خلال الفترة المقبلة أكثر من 36 ألف طلب.

تطبيق مبادرة إحلال المركبات الجديدة حاليا في 7 محافظات

وأشار «عوض» إلى أن مبادرة إحلال المركبات الجديدة يتم تطبيقها حاليا في 7 محافظات فقط في المرحلة الأولى تشمل محافظات القاهرة الكبرى الثلاث القاهرة والجيزة والقليوبية، بالإضافة إلى محافظات القناة الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، إلى جانب محافظتي مطروح والبحر الأحمر، على أن يتم تعميم المبادرة في سائر المحافظات بعد الانتهاء من المرحلة الأولى.