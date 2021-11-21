ارتفاع أقساط السيارات الهيونداي والشيري بـ«مبادرة الإحلال»

كشف طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، التي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عاما بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، عن أقساط ومزايا ومحفزات أبرزها الحافز الأخضر الذي تتحمله الموازنة العامة للدولة.

وأضاف عوض في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك زيادة في أسعار السيارات بداية من اليوم الأحد في سيارتي هيونداي وشيري داخل المبادرة الرئاسية بزيادة اقتربت من الـ20 ألف جنيه للموديلات في تلك النوعية.

الزيادة الجديدة في الأسعار ستنعكس على قيمة الأقساط

وأكد المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، على أن الزيادة الجديدة في الأسعار ستنعكس بكل تأكيد على قيمة الأقساط بالنسبة للسيارات داخل المبادرة سواء التي تصل مدة سداد أقساطها إلى 7 سنوات أو التي تصل مدة سداد أقساطها إلى 10 سنوات بالنسبة لسيارات هيواندي طرازت إلنترا HD، وأكسنت RB، وتيجو 3.

قيمة أقساط السيارات المختلفة

ولفت عوض إلى أن أقساط سيارات طراز هيونداي إلنترا HD يتراوح بين 3988 جنيها كحد أدنى بينما يصل الحد الأقصى إلى نحو 4850 جنيها بالنسبة للسيارات التي تصل مدة سداد أقساطها إلى نحو 7 سنوات، مشيراً إلى أنه بالنسبة لمدة سداد الأقساط على مدار 10 سنوات تتراوح أقساطها بين 3115 جنيها كحد أدنى بينما يصل الحد الأقصى إلى نحو 3931 جنيها.

وحول أسعار السيارة ماركة هيوانداي إكسنت RB التي يتم سداد أقساطها على نحو 7 سنوات زادات أقساطها لتتراوح بين 3850 جنيها كحد أدنى بينما يصل الحد الأقصى للقسط عند 4610 جنيهات في حين تتراوح أقساطا السيارات التي يتم سداد أقساطها على نحو 10 سنوات ما بين 2970 جنيها كحد أدنى بينما يصل الحد الأقصى إلى نحو 3737 جنيها كحد أقصى لقسط السيارة إكسنت RB.

وكشف المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، عن أن أقساط السيارة شيري تيجو 3 التي يتم سداد أقساطها على مدار 7 سنوات تبدأ من 3944 جنيها بينما يصل الحد الأقصى لقيمة القسط إلى نحو 4348 جنيها، بينما تتراوح أقساط نفس النوعية من السيارات التي يتم سداد أقساطها على مدار 10 سنوات لتبدأ من 3074 جنيها بينما لا يتخطى القسط حدود الـ3524 جنيها.

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