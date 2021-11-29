المالية: تسليم 9300 سيارة ضمن مبادرة إحلال المركبات منذ إطلاقها

ارتفع عدد السيارات التي سلمتها وزارة المالية، ضمن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، التي أطلقتها الدولة مطلع يناير الماضي، إلى نحو 9300 سيارة حتى نهاية شهر نوفمبر الحالي.

وأطلقت الحكومة، بتوجيهات رئاسية في يناير الماضي، مبادرة إحلال المركبات المتقادمة، التي تعمل بالوقود التقليدي، ومر على تاريخ إنتاجها، أكثر من 20 عاما، بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي في مرحلة أولى في 7 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والبحر الأحمر والسويس والإسماعيلية وأخيرا بورسعيد، على أن يتم تطبيق المبادرة في المرحلة الثانية في عدد آخر في المحافظات قبل تعميمها في سائر أنحاء الجمهورية.

عوض: إحلال وتسليم ما يقرب من 9 آلاف سيارة جديدة منذ يناير 2021

وكشف الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بوزارة المالية، عن أن عدد السيارات التي تم إحلالها وتسليمها إلى أصحابها منذ انطلاق المبادرة في يناير الماضي، وصل إلى نحو 9300 سيارة جديدة متنوعة.

وأضاف «عوض» لـ«الوطن»، أن السيارات الجديدة التي تعمل بالغاز الطبيعي التي تم تسليمها تتوزع بين 8750 سيارة ملاكي ، بينما سلمت المبادرة نحو 850 تاكسي وميكروباص، تعمل بالغاز الطبيعي حتى نهاية الشهر الماضي.

35 ألف طلب جديد مستوفِ الشروط حتى الآن

وأكد أن أعداد الطلبات الجديدة المكتملة التي تسلمها القائمون على تنفيذ المبادرة، التي تنطبق عليها المواصفات والشروط ومكتملة الأوراق، بلغ نحو 34 ألف طلب جديد حتى الآن، لافتا إلى أن القائمين على تنفيذ المبادرة يعملون في الوقت الحالي على إنهاء تلك الطلبات تمهيدا للتواصل مع أصحابها لتسليمهم السيارات الجديدة التي تعمل بالغاز الطبيعي.

208 ملايين جنيه تكلفة الحافز الأخضر حتى نهاية أكتوبر

وأكد المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، أن قيمة الحافز الأخضر الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة، تحفيزا لأصحاب السيارات المتقادمة للاشتراك في المبادرة، وتسليم سياراتهم للحصول على سيارة جديدة، بلغ حتى نهاية الشهر الماضي نحو 208 مليون جنيه.