وزير التعليم يعلن عودة الأسئلة المقالية في الثانوية العامة: جزء تقييمي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن نموذج التعليم الفنلندي يخلو من الامتحانات، كما أن عدد طلاب التعليم الأساسي في فنلندا، يصل إلى نصف مليون طالب من الحضانة حتى الثانوية العامة، موضحًا أن تكلفة نصيب الطالب في التعليم هناك، نحو 20 ألف دولار في العام، «احنا منقدرش نقترب من هذا الرقم، والمقارنة مش عادلة في جميع جوانب العملية التعليمية معهم».

للأسف الشديد أصبح كثيرين معنيين بالامتحانات وليس بالتعليم

وأضاف «شوقي»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن عودة الأسئلة المقالية «التعبير» في الثانوية العامة، يأتي كجزء مهم في تقييم الطلاب، لكن للأسف الشديد أصبح كثيرين معنيين بالامتحانات وليس بالتعليم، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن كل المراكز في مبادرة «حياة كريمة» مغطاة بالتعليم الأساسي والثانوي، مطمئنا أولياء أمور الطلاب: «الأمور مستقرة في جميع المدارس ولا نية لتغيير جداول الامتحانات أو تعطيل الدراسة».

العام الماضي كأن أول عام يشهد عقد الامتحان بالنظام الإلكتروني

وتابع وزير التربية والتعليم،: «مينفعش نقرر نقرأ القصة في اللغة العربية أو الإنجليزية أو لا حسب وجودها في الامتحان من عدمه، وسيتم عودة الأسئلة المقالية التعبير في الثانوية العامة يأتي كجزء مهم في تقييم الطلاب»، مناشدًا أولياء أمور الطلاب: «لازم ميكونش الطلب في اتجاه التخفيف والحذف والإلغاء والتسهيل لأننا بنضيع الهدف الرئيسي وهو التعلم، نحضر ونذاكر ونفهم ونشوف مخرجات التعلم».

الأسئلة المقالية تحتاج إلى تصحيح بشري

وأكد وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن العام الماضي كأن أول عام يشهد عقد الامتحان بالنظام الإلكتروني، وكنا نفاضل بين أمرين الحاجة للتصحيح الإلكتروني بالكامل دون وجود أسئلة مقالية، لأنها تحتاج لتصحيح بشري، «كنا عايزين نرسخ للتجربة أكثر، وبمجرد ما عملنا كده الناس اعتقدوا أنه هيكون المستقبل بالشكل دا دون وجود للأسئلة المقالية في الامتحانات».