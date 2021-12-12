طارق شوقي يغادر إلى دبي للمشاركة في فعاليات قمة «ريوايرد للتعليم»

غادر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، القاهرة متجهًا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في فعاليات قمة ريوايرد للتعليم RewirEd Summit التي تنعقد بين 12 و14 ديسمبر الحالي، في إكسبو 2020 دبي.

المشروع القومي لتطوير التعليم

ويستعرض الدكتور طارق شوقي بحسب بيان، خلال مشاركته في جلسات قمة ريوايرد للتعليم، المشروع القومي لتطوير التعليم، الذي يستهدف إعداد تصور جديد للمجتمع التعليمي ككل، ليصبح الطالب أكثر إقبالًا على التعلم والابتكار، فضلا عن جهود تطوير مناهج التعليم لتوائم متطلبات سوق العمل المتزايدة سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وكذا تعزيز وتنمية المهارات لدى النشء والشباب.

تحديث التعليم من أجل المستقبل

وتسلّط القمة الضوء على أهمية ضمان حصول الجميع على التعليم، وضرورة تحديث التعليم من أجل مستقبل مزدهر ومستدام، كما ستبحث القمة طرق معالجة الحواجز الرئيسية أمام الاتصال بين جميع الجهات للوصول إلى الأهداف المرجوة.

وتعد «ريوايرد» منصة عالمية تم إطلاقها من قبل دبي للعطاء، بالشراكة مع إكسبو 2020 دبي، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، لتكون حافزًا على إعادة تعريف التعليم لضمان مستقبل مستدام ومبتكر وفي متناول الجميع.