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وفاة نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

كتب:

أحمد حامد دياب
03:49 ص | الأربعاء 22 ديسمبر 2021
الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز

الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز

أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة صاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

صلاة الجنازة في جامع الإمام تركي بعد العصر

ونشرت وكالة الأنباء السعودية بيانا جاء فيه «انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه إن شاء الله  اليوم الأربعاء الموافق 18 / 5 / 1443هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض».

والأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز آل سعود وهو الابن الرابع والأربعون من أبناء الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الثاني.

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