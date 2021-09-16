أمراء السعودية يشاركون بالعزاء بعد وفاة والدة الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن

أعلن الديوان الملكي السعودي، في بيان اليوم الخميس، وفاة والدة الأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، وجرى إقامة صلاة الجنازة عليه في مدينة الدمام، وفق بيان وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بحضور عدد كبير من الأمراء.

إقامة صلاة الجنازة اليوم في مدينة الدمام

وقالت وكالة الأنباء السعودية، في نص بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي عن وفاة والدة الأمير عبدالعزيز بن عبد الرحمن، جاء فيه: «انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، ويصلى عليها اليوم الخميس بعد صلاة العصر في جامع الفرقان في مدينة الدمام».

سمو أمير #المنطقة_الشرقية يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.



pic.twitter.com/af824RUF3r — صحيفة أصداء الخليج (@asda_alkhaleej) September 16, 2021

وفاة والدة الأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن

وحضر أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، صلاة الجنازة على والدة الأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، بعد صلاة عصر اليوم في جامع الفرقان بالدمام.

وشارك في صلاة الجنازة مع أمير المنطقة الأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبدالعزيز، ابن الفقيدة، والمشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بإمارة المنطقة الشرقية، الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي، ونائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، والأمير فيصل بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، والأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.

كما حضر الصلاة وكيل إمارة المنطقة الشرقية، الدكتور خالد بن محمد البتال، ومسؤولو الدوائر الحكومية وجمع من المواطنين.

وفاة والدة الأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن

ودعا الديوان الملكي السعودي، في بيان له، للراحلة بالرحمة والمغفرة، وأن يتغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته.