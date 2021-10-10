السعودية تعلن وفاة الأمير عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز
«الديوان الملكي»: صلاة الجنازة ستقام في مسجد الإمام تركي بن عبدالله
كتب:
وكالات
05:30 ص | الأحد 10 أكتوبر 2021
الديوان الملكي السعودي
أعلن «الديوان الملكي السعودي»، اليوم الأحد، وفاة الأمير عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود، مضيفا في بيان، أنه سيصلى على الأمير الراحل، بعد صلاة العصر في مسجد الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».
وكان الديوان الملكي السعودي، اعلن في 11 سبتمبر الماضي، وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة دلال بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.
كما أعلن الديوان الملكي في 30 أغسطس الماضي، وفاة الأميرة جواهر بنت عبدالعزيز بن عبدالله بن جلوي آل سعود.