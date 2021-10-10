السعودية تعلن وفاة الأمير عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز

أعلن «الديوان الملكي السعودي»، اليوم الأحد، وفاة الأمير عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود، مضيفا في بيان، أنه سيصلى على الأمير الراحل، بعد صلاة العصر في مسجد الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وكان الديوان الملكي السعودي، اعلن في 11 سبتمبر الماضي، وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة دلال بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

كما أعلن الديوان الملكي في 30 أغسطس الماضي، وفاة الأميرة جواهر بنت عبدالعزيز بن عبدالله بن جلوي آل سعود.