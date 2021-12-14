وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي «فتح 4»

شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي «فتح – 4» والذي تجريه المنطقة الشمالية العسكرية ويستمر لعدة أيام بقاعدة محمد نجيب العسكرية، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى قائد المنطقة الشمالية العسكرية، كلمة قدّم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم الذي توليه للمنطقة الشمالية العسكرية، مؤكدا حرص مقاتلي المنطقة الشمالية العسكرية الحفاظ على الاستعداد القتالي الدائم والكفاءة الفنية العالية، بما يمكنهم من تحقيق المهام التي توكل إليهم في الدفاع عن أمن وسلامة الوطن وقدسية ترابة مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

بدأت المرحلة الرئيسية للمشروع بتقديم عرض مختصر للفكرة التعبوية للمشروع والقرار المتخذ في الموقف أثناء المشروع، وناقش الفريق أول محمد زكي عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم لمهامهم، وكيفية اتخاذهم القرار لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات ومدى إتقانهم لها وفقا لتخصصاتهم المختلفة.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال المنطقة الشمالية العسكرية.

وأشار القائد العام، إلى قدرة مصر على مجابهة التحديات التي تهدد الأمن القومي المصري على الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، كما أكد حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمنظومة الكفاءة القتالية والاستعداد القتالي للوحدات والتشكيلات والارتقاء بإمكاناتها وقدراتها في مختلف التخصصات.

وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة للمستويات المختلفة، وإجراءات تنظيم التعاون والتنسيق بين التشكيلات والوحدات أثناء مراحل إدارة العمليات.

كما ناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددا من القادة والضباط بالمشروع في تنفيذهم لمهامهم، وفرض عددا من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء سير المعركة.