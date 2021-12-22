تطوير جديد في مكالمات واتساب قريبا.. وصلاحيات لحذف الرسائل بالمجموعات

يعمل تطبيق واتساب WhatsApp بشكل دائم ومستمر على طرح إصدارات وتحديثات جديدة له من خلال تطوير خدمات ومميزات تسهل على مستخدميه التعامل والتواصل عبر التطبيق، الذين يقدر عددهم بأكثر من 2 مليار شخص في العالم للبقاء على اتصال مع بعضهم.

وكشف المسؤولون عن تطبيق المراسلة الأكثر شيوعًا في العالم، عن أن هناك الكثير من الميزات قيد التطوير يجري العمل عليها في الوقت الجاري.

وقال موقع WABetaInfo، إنه بعد أن قدم التطبيق إمكانية الانضمام إلى مكالمات واتساب WhatsApp بعد بدء المكالمة، يجري العمل على واجهة شاشة مُعاد تصميمها عند إجراء مكالمة صوتية.

وأضاف الموقع أنه بعد مقارنة التحديث الجديد الذي يترقب المستخدمون إصداره مع الإصدار الحالي، تبين اختلافات عدة في واجهة المكالمات التي تجرى في التطبيق.

تصميم جديد لواجهات المكالمات

وأشار إلى أن تطبيق WhatsApp يعيد تصميم الواجهة لتحديث مستقبلي من أجل جعلها أكثر إحكاما وحداثة، وتنظيم المساحة المتاحة، حيث ستبدو إعادة التصميم الجديدة أفضل خاصة أثناء إجراء مكالمات صوتية جماعية.

ولفت إلى أنه حتى إذا تم التقاط لقطة الشاشة على WhatsApp لنظام التشغيل iOS، فإن WhatsApp يخطط لإعادة التصميم نفسها لتحديث مستقبلي لـ WhatsApp beta لنظام Android أيضًا.

وكشف التطبيق خلال الأيام القليلة الماضية عن العديد من التحديثات والإصدارات التي يقوم بالعمل عليها ليتم طرحها قريبا للمستخدمين، ويعمل تطبيق واتساب دائما طرح إصدارات وتحديثات جديدة له من خلال استحداث خدمات ومميزات تسهل على المستخدمين، حيث يعد هو تطبيق المراسلة الأكثر شيوعًا في العالم.

كما أعلن التطبيق عن قيامة بالعمل على ميزة جديدة تسمح للمسؤولين عن المجموعات بحذف أي رسالة لكل شخص في المجموعة، إذا كانت غير ملائمة.