«متحدث الصحة» يوضح الأعراض السائدة في المتحور الجديد «أوميكرون»

نشر الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عبر موقع وزارة الصحة، منشورا يوضح فيه الأعراض الجانبية للمتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون»، والذي انتشر في العديد من دول العالم، والذي ينتشر بوتيرة سريعة مقارنة بالمتحورات السابقة التي ظهرت على فيروس كورونا، منذ انتشاره منذ قرابة عامين بالصين.

أعراض متحور أوميكرون

وقال «عبدالغفار»، إن أعراض متحور فيروس كورونا «أوميكرون» وفقا لما نشرته دراسة بريطانية على الحالات التي تم رصدها مصابة بالمتحور الجديد للفيروس، وأن أبرز الأعراض كانت شبيهة بالبرد وهي الأكثر شيوعا بين المصابين بالمتحور الجديد في لندن، حيث يسود المتحور الجديد في الإصابات، وكانت أبرز هذه الأعراض تتمثل في:

- الشعور بالتعب

- العطس

- رشح بالأنف

- الشعور بالصداع

- التهاب الحلق

الوضع الوبائي في مصر

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، في تقارير رسمية لها، عن خروج 731 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات العزل، وذلك بعد حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 313782.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 848 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.

تجهيز مستشفيات العزل ومتابعة كورونا

وأكدت الصحة على أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 377081 من ضمنهم 313782 حالة تم شفاؤها، و21457 حالة وفاة، مشيرة إلى أنه تم تجهيز الاستعدادات بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.