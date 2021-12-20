«الصحة العالمية» تحذر من التهاون خلال الكريسماس: «أوميكرون مش بيرحم»

حذرت منظمة الصحة العالمية، من التهاون والتراخي في تطبيق إجراءات الحماية والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، خلال احتفالات أعياد الكريسماس ورأس السنة الجديدة، وضرورة الالتزام بالضوابط والتدابير الوقائية، في ظل انتشار المتحور الجديد «أوميكرون»، والالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية.

وحددت منظمة الصحة، العديد من الإجراءات الوقائية، التي يجب على الأشخاص الالتزام بها في كل المناسبات، خاصة فترة أعياد الميلاد «الكريسماس»، لتجنب انتشار العدوى، أو تسبب الإصابة بمضاعفات فيروس كورونا، أو المتحورات التي طرأت على الفيروس، وتمثلت التدابير الوقائية من قبل الصحة العالمية في:

إجراءات وقائية

- يجب الالتزام بارتداء الكمامة

- الالتزام بغسيل اليدين

- الحفاظ على التباعد البدني

- تجنب الأماكن المزدحمة

- الحفاظ على التهوية الجيدة

وفي سياق متصل، قال الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إن متحور أوميكرون يتميز بطفرات جينية بالسطح الخارجى وهو بروتين سبايك، ويتميز بسرعة الانتشار مقارنة بالمتحور دلتا.

حركة الطيران

وأضاف المنظري في تصريحات له، أن إغلاق ووقف حالة الطيران لبعض الدول التي انتشر فيها أوميكرون، يؤخر وصول المتحور أوميكرون، ولكن لا تمنعه، مؤكدًا ضرورة سير الرحلات وعدم الإغلاق لأن ذلك يسهل من حركة النقل، ونقل العينات، ويؤثر البلدان فى مختلف الأمور الاقتصادية والاجتماعية.

فاعلية اللقاحات

وأشار مدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إلى أن اللقاحات التى تم اعتمدها من المنظمة لازالت فعالة ضد متحور اوميكرون، مؤكدا إن الدراسات مستمرة لمعرفة تفاصيل هذا المتحور لعمل تغيير فى تركيبة هذه اللقاحات،كما أفضل وسيلة للوقاية من فيروس كورونا أو المضاعفات الناتجة عن المتحورات التي طرأت على الفيروس، هي تلقي اللقاحات التى تمثل حائط الصد الأول للحد من خطر المضاعفات التى تنتج عن الإصابة بالفيروس.