«الصحة العالمية» تعلن رصد متحور أوميكرون بـ106 دول في العالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنه جرى رصد انتشار متحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون» في 10 دول على مستوى العالم، موضحة أن المتحور الجديد أسرع انتشارا من سلالة دلتا.

وأوضحت الصحة العالمية، أن المعلومات الحالية بخطورة المتحور الجديد لا تزال محدودة، مؤكدة على أن عدد حالات دخول المصابين بأوميكرون إلى المستشفيات في جنوب إفريقيا وبريطانيا مستمر في الارتفاع.

رصد متحور أوميكرون في 106 دول في العالم

ونوهت المنظمة إلى أن المخاطر المرتبطة بمتحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون» عالية جدا، محذرة من خطر انهيار النظم الصحية.

وأشارت إلى أن البيانات الأولية، تدل على أن علاج أوميكرون لدى المرضى الذين أصيبوا سابقا بكورونا أو خضعوا للتطعيم الأولي ضد الفيروس، كان أسوأ مما كان عليه في حالة السلالات السابقة من فيروس كورونا وفقا لـ«روسيا اليوم».

وجرى اكتشاف سلالة أوميكرون لأول مرة في جنوب إفريقيا نوفمبر الماضي.

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ276 مليون حالة

في السياق، ارتفعت إصابات فيروس كورونا عالميا إلى 276 مليونًا و235 ألفًا و990 حالة وبلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 5 ملايين و368 ألفًا و843 وفاة، وفقا لأحدث إحصائيات جامعة جونز هوبكنز.

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 51.2 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.7 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.2 مليون حالة.

كما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ810 آلاف و45 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ617 ألفًا و948 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة الهند بإجمالي وفيات 478 ألفًا و7 وفيات.