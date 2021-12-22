«باحث بفايزر»: الموجه الخامسة لكورونا في مصر قادمة لا محالة ويجب الحذر

جدّد الدكتور أشرف الفقي، مدير بالإدارة العالمية للبحوث والتطوير بشركة «فايزر»، في أمريكا، وعضو فريق التقييم الطبي لسلامة لقاح كورونا، طلبه من وزارة الصحة المصرية بضرورة الاستعداد للموجه الخامسة من فيروس كورونا التي سوف تشهدها البلاد خلال الأسابيع المقبلة، نظرا لانتشار متحور أوميكرون في مختلف دول العالم.

الموجه الخامسة قادمة لامحالة

ودون «أشرف الفقي»، على حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنّ الموجه الخامسة لمتحور كورونا الجديد «أوميكرون»، قادمة لا محالة ولكن يجب اتخاذ كافة الإجراءات لتقليل الإصابات والوفيات، مشيرًا إلى أنّ العالم أجمع سوف يشهد موجة جديدة بسبب متحور أوميكرون.

توفير الجرعة الثالثة لبعض الفئات فورا

وشدّد عضو فريق التقييم الطبي لسلامة لقاح كورونا، على وزارة الصحة المصرية، البدء في تطعيم الفئات العمرية فوق 70عامًا بالجرعة الثالثة دون التقييد بالفترة الزمنية التي تفصل بين الجرعة الثانية والجرعة الثالثة للحماية من مضاعفات المتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون»، نظرًا تأثير المضاعفات على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

طرق الوقاية من السيناريو الأسوأ للموجة الخامسة

وتابع «الفقي»، أنّه يجب على وزارة الصحة الالتزام ببعض الخطوات لتجنب السيناريو الأسوأ من متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، من خلال بعض الخطوات التي تقلل من خطورة انتشاره وتسبب مضاعفات في الموجه الخامسة، وتتمثل هذه الإجراءات في:

- توفير الكمامات بشكل مجاني وتخصيص منافذ بيع للمواطنين للحصول على الكمامات من خلال منافذ البيع المخصصة للتموين ومنافذ بيع داخل محطات المترو ومحطات القطارات.

- تدشين أكشاك في الشوارع والميادين وتوفير الكمامات وتوزيعها بصورة دائمة يوميا بالإضافة لتوفيرها داخل دور العبادة.

- تبدأ الدولة على الفور في استيراد أدوات التحليل السريعة عن طريق المسحات «أو تصنيعها محليا»، والتي تظهر نتائج التحليل خلال 15 دقيقة وإتاحتها للمواطنين بأسعار زهيدة، فمن أهم عوامل انتشار الفيروس إحجام المواطن عن إجراء المسحة نظرا للتكلفة العالية.

- إتاحة تحاليل منزلية بأسعار رمزية لا تزيد عن 100جنيه، حيث يمكن لرب الأسرة إجراء التحاليل التي تساعد الأسرة في العزل أو الاطمئان من عدم الإصابة بالمتحور الجديد «أوميكرون».