خبراء عن تنمية الصعيد: السيسي يدرك جغرافية الوطن ويعمل للأجيال القادمة

من محافظة أسيوط، يُطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، «أسبوع الصعيد»، كأول محطات جولة مُوسعة يجريها فى الصعيد، تستمر لمدة أسبوع كامل، ويرافقه خلالها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء.

ليست أول زيارة للصعيد

لم تكن زيارة الرئيس السيسي الحالية لصعيد مصر هي الأولى من نوعها، ولم تكن المشروعات المقرر افتتاحها اليوم هي الأولى أيضا، بل سبق وشهد بنفسه افتتاح عدد من المشروعات التنموية الكبرى هناك.

هذا الأسبوع سيشهد مجموعة من الافتتاحات الرئاسية فى أكثر من محافظة، لعشرات المشروعات غير المسبوقة من حيث «الحجم والعدد»، ستتضمن مشروعاً ضخماً لإنتاج الوقود داخل شركة أسيوط لتكرير البترول، وقرابة 11 محطة لتنقية ومعالجة مياه الشرب والصرف الصحى، لتصلح لاستخدامات الشرب والزراعة، بأعلى المعايير العالمية فى هذا المجال، سواء محطة جديدة أو توسعات، فى محافظات «المنيا، بنى سويف، أسيوط، قنا، والفيوم»، ومحطات بمدن جديدة فى الصعيد.

اهتمام السيسي بالصعيد ينعكس على فكر مجتمع وأجيال قادمة

الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أكدت أن الرئيس السيسي يهتم بكل محافظات الوطن من شمالها إلى جنوبها بالقدر نفسه منذ توليه رئاسة الجمهورية في عام 2014، بما في ذلك الصعيد لأنه كان جزءا منسيا من قبل في السنوات البعيدة الماضية، بحسب قولها.

وأضافت «خضر»، في تصريح لـ«الوطن»، أن الرئيس متفهم جدا لجغرافية الوطن وأهمية كل جزء فيه، لذا فهو لا يترك جزءًا إلا ويستثمر فيه وذلك ينعكس على فكر مجتمع وأجيال قادمة بأن الصعيد والأماكن البعيدة جزء لا يتجزأ من الوطن.

محافظات الصعيد تمثل 60٪ من مساحة مصر

من جانبه قال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية المحلية، إن محافظات الصعيد تمثل 60٪ من مساحة مصر وتضم 36٪ من إجمالي سكانها ولذلك من الضروري أن تولي الدولة اهتماما كبيرا لها.

وتابع «حسان» في حديثه لـ«الوطن» بالإشارة إلى أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى تنفذ خطة حوكمة شاملة لكل مشروعات التنمية والخدمات في الصعيد فى إطار رؤية تنموية متكاملة يستفيد منها حوالى 36 مليون مواطن مصرى في صعيد مصر مستفيدون من مشروعات تنمية الصعيد وهذا يعد طفرة جديدة من نوعها.