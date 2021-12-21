الرئيس يُطلق «أسبوع الصعيد» من محافظة أسيوط غدا

يُطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، غدا الأربعاء، «أسبوع الصعيد»، خلال زيارته إلى محافظة أسيوط، كأول محطات جولة مُوسعة يجريها فى الصعيد، تستمر لمدة أسبوع كامل، ويرافقه خلالها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء.

وقالت مصادر حكومية، لـ«الوطن»، إن هذا الأسبوع سيشهد مجموعة من الافتتاحات الرئاسية فى أكثر من محافظة، لعشرات المشروعات غير المسبوقة من حيث «الحجم والعدد»، لافتة إلى أن افتتاحات اليوم ستتضمن مشروعاً ضخماً لإنتاج الوقود داخل شركة أسيوط لتكرير البترول، وقرابة 11 محطة لتنقية ومعالجة مياه الشرب والصرف الصحى، لتصلح لاستخدامات الشرب والزراعة، بأعلى المعايير العالمية فى هذا المجال، سواء محطة جديدة أو توسعات، فى محافظات «المنيا، وبنى سويف، وأسيوط، وقنا، والفيوم»، ومحطات بمدن جديدة فى الصعيد، وتتضمن أيضاً مشروعات صحية تضم 8 مستشفيات، بينها مستشفى إيزيس التخصصى للولادة بمحافظة الأقصر كأول مستشفى متخصص بمجال النساء والتوليد فى الوجه القبلى، ومستشفى الأطفال التخصصى بالأقصر، وكلية ومستشفى طب الأسنان فى جامعة أسيوط.

وأشارت المصادر إلى أنه على الرغم من التكلفة المادية الكبيرة للمشروعات التى سيتم افتتاحها اليوم، وحجم أعمالها الكبيرة، إلا أنها تُعتبر «نقطة البداية» للافتتاحات التاريخية بمحافظات صعيد مصر خلال هذا الأسبوع، ومن بينها مشروعات لتحسين جودة التيار الكهربى للكهرباء الواصلة للمنازل والمصانع، ومشروعات لربط شرق النيل بغربه كل 25 كيلومتراً كحد أقصى، بدلاً من الحاجة إلى السفر لمسافات أطول لعبور النهر، أو انتظار معديات قد تكون خارجة عن الخدمة، فضلاً عن افتتاحات مرتقبة فى مناطق صناعية، ونحو 5 مدن جديدة، وإطلاق مشروع لمحالج القطن من محافظات الصعيد، ليكون أحد تلك المحالج الذى أقيم فى الفيوم نموذجاً يُطبق فى باقى المحافظات.