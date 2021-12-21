رئيس هيئة تنمية الصعيد: نشرف على 18 مشروعا تعمل على 6 محاور

قال اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إنه تم إنشاء هيئة تنمية الصعيد عام 2018، ولديها رؤية لتنفيذ مشروعات ضمن رؤية مصر 2030، وهدفها الأول توفير أكبر عدد من الوظائف لأبناء الصعيد، وجذب الاستثمارات من مختلف الدول إلى الصعيد، لافتا إلى التنسيق مع مبادرة «حياة كريمة» من أجل توزيع المهام، موضحا أنه تم إنشاء الهيئة المسئولة عن تنمية المثلث الذهبي في الصعيد، وتجرى دراسات الجدوى للتحضير للمشروعات هناك.

الهيئة تنفذ 18 مشروعا

وأضاف «صالح»، خلال استضافته في برنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن الهيئة تنفذ 18 مشروعا في 6 محاور تشمل الزراعة والصناعة والاجتماع والعمران والسياحة وغيرها، وهذه المشاريع وفرت وظائف عددها 400 وظيفة لكل مشروع.

التركيز على المحافظات الأكثر فقرا

وأوضح رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن البرنامج ركز على محافظتي أسيوط والمنيا، لأنهما الأكثر فقرا، ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمر بتعميم خطة تطوير الصعيد في 10 محافظات، لافتا إلى أن البطالة ستنتهي من الصعيد بحسب خطة الدولة.

3 موضوعات ساخنة طلب السيسي حلها

فيما أشار الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أوضح أن هناك 3 ملفات ساخنة، وهي المناطق العشوائية والريف وصعيد مصر، وأمر بإيجاد حلول لتنمية هذه الأماكن، مبينا أنه بداية من عام 2014 حتى 30 يونيو 2021، تم إنفاق 350 مليار جنيه على هذه الموضوعات الثلاثة، وهذا كله سيكون غير مبادرة «حياة كريمة».

الهلباوي: الفقر في محافظات الصعيد انخفض

وأوضح مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أن معدل الفقر في الصعيد عام 2015، كان 55%، ولكنه في الوقت الحالي انخفض الفقر في الصعيد بنسبة 7%، مبينا أن جائحة فيروس كورونا المستجد عطلت من جهود التنمية، مؤكدا أن نسبة الفقر في محافظة بني سويف قلت عن 33% في ظل الدعم الموجه إليها.

التنسيق بين حياة كريمة وتنمية الصعيد

ولفت مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إلى أن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» شهدت التركيز على تطوير 370 قرية، تضم 52 مركزا، بينهم 34 مركزا في 9 محافظات في الصعيد، سيتكلفون 155 مليار جنيه، والمرحلة الثانية ستضم 35 مركزا في محافظات الصعيد، بتكلفة 170 مليارا خلال العامين المقبلين، وهذا سيخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتم تدشين 4 مناطق صناعية في الصعيد بزيادة 330 مصنعا، بعد أن كانوا 146 مصنعا، وذكر البنك الدولي أن برنامج «مشروعك» الذي تكلف 10 مليارات جنيه في الصعيد، وفر أكثر من مليون فرصة عمل بين مؤقتة ومستمرة، مبينا أنه سيوجد مؤتمر للاستثمار في الصعيد بنهاية يناير المقبل، بعد منتدى شباب العالم من أجل توجيه طرق الاستثمار في الصعيد.