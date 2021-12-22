«الكهرباء» تستعرض أبرز مشروعاتها لتنمية الصعيد: بتوجيهات من السيسي

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك طفرة كبيرة حدثت في شبكات الكهرباء، ومن ضمن المناطق التي كانت تعاني من التغذية الكهربائي هي محافظات الصعيد، وفي هذا الإطار تم إنشاء مجمع بنبان لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الذي فاز بجائزة التميز الأولى من البنك الدولي، وعلى مستوى محطات الإنتاج تم إنشاء محطة بني سيوف العملاقة بطاقة 4800 ميجا، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صناعة مصرية»، مع الإعلاميين علي الداهراوي وأسامة أمين.

محطة الطاقة الشمسية «بنبان» وفرت فرص عمل للمواطنين

وأضاف «حمزة»، أن منطقة بنبان بعد إنشاء محطة الطاقة الشمسية أدت لتوفير الكثير من فرص العمل والتنمية، ومعظم شبكات الكهرباء في الصعيد تم تطويرها بصورة كبيرة سواء من خلال الخطوط الهوائية أو المحولات العملاقة، كما أن الدولة أنفقت 1.5 مليار جنيه على تطوير الكهرباء في أسوان، و2 مليار على تطوير شبكة الكهرباء في سوهاج، وفي الأقصر ما يقرب من 1.2 مليار جنيه، مؤكدًا أن مبادرة «حياة كريمة» تضم 1500 قرية في المرحلة الأولى، كما أن قرى الصعيد هي الأكثر احتياجًا.

الطفرة التي حدثت في الكهرباء منذ 2014 جاءت بتوجيهات من السيسي

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أننا في حاجة إلى القيام بمجهود كبير من خلال العمل على إحلال وتجديد عدد كبير من المحولات والخطوط الهوائية، وتحويل الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الطفرة الكبيرة التي حدثت في قطاع الكهرباء منذ 2014 كانت بفضل الدعم الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة وأن استقرار الكهرباء يعتبر امن قومي، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت أن تلبي كافة الاحتياجات الداخلية وتصدير الفائض لدول الجوار.

نسبة الطاقة المتجددة وصل لـ20% من إجمالي الطاقة

وأردف أن خطوط الربط التي حدثت مع دول الجوار أدت لطفرة كبيرة في قطاع الكهرباء، كما أن نسبة الطاقة المتجددة وصل لـ20% من إجمالي الطاقة، مؤكدًا أن المستهلك من خلال بعض التطبيقات الإلكتروني يستطيع متابعة الاستهلاك، والتحكم في استهلاكه بصورة كبيرة، وأنه لا يوجد أي فرق في المحاسبة بين العداد العادي، والعداد الذي يعمل بالكارت، مؤكدًا أن دعم الكهرباء مستمر حتى استهلاك 350 كيلو، وعندما ينخفض الاستهلاك يزيد الدعم بصورة أكبر، وحجم الدعم المقدر خلال الـ5 سنوات المقبلة للكهرباء يقدر بـ76 مليار جنيه.