بث مباشر.. السيسي يفتتح مشروعات تنموية في صعيد مصر

نشرت فضائية «إكسترا نيوز»، بث مباشر، لافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدد من المشروعات التنموية في صعيد مصر، بينهما مجمع إنتاج البنزين في شركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، إضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد.

افتتاح مجمع إنتاج البنزين في شركة أسيوط لتكرير البترول

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنّ مجمع أسيوط لإنتاج البنزين، يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية في إطار خطط التنمية صعيد مصر، كما يعد أكبر مجمع بترولي في الوجه القبلي، يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالي محافظات الصعيد، وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة في القاهرة والإسكندرية والسويس إلى مناطق الصعيد المختلفة.

ومنذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية، وهناك اهتمام غير مسبوق بمحافظات الصعيد، إذ أنفقت الدولة أكثر من 375 مليار جنيه منذ عام 2014 حتى الآن، على المشروعات الخدمية، مثل التعليم والصحة والمرافق والطرق، وبدأ تنفيذ البرنامج منذ 2018 في سوهاج وقنا، بالتعاون مع البنك الدولي، بقرض يصل إلى 500 مليون دولار، وتمويل مماثل للحكومة، وشمل البرنامج نحو 18 مليار جنيه، وامتد لمحافظتي سوهاج والمنيا، في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعميم البرنامج على باقي محافظات الصعيد.

ويعمل برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر في العديد من القطاعات لتحقيق التنمية المتكاملة، وفي مشروعات المياه والصرف الصحي، خاصة مع توجيه 6 مليارات جنيه لبعض المناطق الصناعية، وتمويل التكتلات الإنتاجية، سواء في التصنيع الزراعي أو الحرف اليدوية.

نصيب الأسد من مبادرة «حياة كريمة» لصالح صعيد مصر

وحصل الصعيد على نصيب الأسد من مبادرة «حياة كريمة»، إذ أنَّ المبادرة شملت 34 مركزًا في المرحلة الأولى، بتمويل يصل لـ155 مليار جنيه، وفي المرحلة المقبلة ستدخل 35 مركزًا بتمويل يصل لـ170 مليار جنيه، إلى جانب وجود استثمارات ضخمة موجهة للتحقيق التنمية المتكاملة في الصعيد، والاهتمام بجودة الحياة في الصعيد، إذ أن تمويل «حياة كريمة» يعتمد على حساب تكلفة المرافق والخدمات بصورة دورية.

ومن المقرر أن يزور الرئيس عبدالفتاح السيسي أسيوط، ويتفقد مدينة ناصر التي تعد من أهم المشروعات العملاقة في صعيد مصر، وذلك بعد الانتهاء من طريق الهضبة الغربية وعمارات سكن مصر والإسكان الاجتماعي ودخول المرافق للمدينة، التي تضم أكبر كتدرائية وأكبر مسجد، وبلغت استثماراتها 3 مليارات و657 مليون جنيه لإنشاء أكبر تجمع سكني بالمحافظة يحتوي على جميع الخدمات والمرافق على مساحة 6006.2 فدان لإقامة التجمع العمراني الجديد لتستوعب 400 ألف نسمة ويوفر 90 ألف فرصة عمل جديدة.