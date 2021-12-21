أحمد الخطيب: الرئيس السيسي لديه مشروع ضخم لإعادة إحياء تنمية الصعيد

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، لديه مشروع ضخم لإعادة إحياء الدولة بشكل عام، وإعادة إحياء البنية التحتية: «الرئيس السيسي بيبني دولة تانية».

وأضاف «الخطيب»، خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلاميان جومانا ماهر وحسام حداد، اليوم الثلاثاء، أنّ أحد أهم مكونات هذا البناء هو النظر للصعيد نظرة مختلفة فخرج مشروع ضخم، وهو إعادة إحياء تنمية الصعيد، وجرى إنشاء الهيئة القومية لتنمية الصعيد.

أبناء الصعيد كانوا يشعرون بالتهميش

وأوضح رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، أن أبناء الصعيد كانوا يشعرون دائما بالتهميش وأن الدولة لا تختارهم في المناصب العليا وغير موجودين على خريطة الدولة طوال الوقت، وزاد على ذلك التوظيف الديني السياسي والإيدولوجيي ليصبح الموضوع أخطر، ويأخذ منحنى عنيف للغاية.

الصعيد كان منشأ الجماعة الإسلامية

وأشار إلى أن الصعيد كان بيئة حاضنة للكراهية والمعاداة ضد الدولة، فمنشأ الجماعة الإسلامية في الصعيد، وقامت بأعمال عنف، كان أبرزها اغتيال الرئيس أنور السادات.

ولفت «الخطيب»، إلى أنه عندما اختلطت فكرة الأقلية والتهميش في الصعيد مع التوظيف الديني السياسي جرى تخليق جماعة شديدة العنف، هي الجماعة الإسلامية، التي تعد أحد أبرز مكونات تنظيم القاعدة في أفغانستان.

خطة استراتيجية شاملة لإعادة إحياء الدولة

وأوضح رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، أن هذه البيئة ظلت موجودة حتى 2014، حيث وضعت الدولة خطة استراتيجية شاملة بشكل عام، وهي إعادة إحياء الدولة، وإنشاء بنية تحتية كاملة.

2300 مشروع بتكلفة 350 مليار جنيه

وأشار إلى ان إقليمي الصعيد وسيناء جرى النظر إليهما بنظرة مختلفة السنوات الأخيرة، يتمثل هذا الاختلاف بالتركيز الشديد في الإنجازات والمشروعات، والبالغ عددها 2300 مشروع على مدار السبع سنوات الماضية بتكلفة وصلت إلى 350 مليار جنيه، وهو رقم ضخم.