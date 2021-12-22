الرئيس السيسي يصل أسيوط لتدشين «أسبوع الصعيد» وافتتاح مشروعات تنموية

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل إلى أسيوط، لافتتاح عدد من المشروعات التنموية في صعيد مصر، حسب ما نشرت فضائية «إكسترا نيوز».

ومن ضمن المشروعات التنموية التي سيتمّ افتتاحها، مجمع لإنتاج البنزين في شركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، إضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد.

«أسيوط لإنتاج البنزين» أكبر مجمع بترولي في الوجه القبلي

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنّ مجمع أسيوط لإنتاج البنزين، يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية في إطار خطط التنمية صعيد مصر، كما يعد أكبر مجمع بترولي في الوجه القبلي، يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالي محافظات الصعيد، وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة في القاهرة والإسكندرية والسويس إلى مناطق الصعيد المختلفة.

375 مليار جنيه لصالح إقامة مشروعات خدمية في الصعيد منذ 2014

ومنذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية، وهناك اهتمام غير مسبوق بمحافظات الصعيد، إذ أنفقت الدولة أكثر من 375 مليار جنيه منذ عام 2014 حتى الآن، على المشروعات الخدمية، مثل التعليم والصحة والمرافق والطرق، وبدأ تنفيذ البرنامج منذ 2018 في سوهاج وقنا، بالتعاون مع البنك الدولي، بقرض يصل إلى 500 مليون دولار، وتمويل مماثل للحكومة، وشمل البرنامج نحو 18 مليار جنيه، وامتد لمحافظتي سوهاج والمنيا، في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعميم البرنامج على باقي محافظات الصعيد.

ويعمل برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر في العديد من القطاعات لتحقيق التنمية المتكاملة، وفي مشروعات المياه والصرف الصحي، خاصة مع توجيه 6 مليارات جنيه لبعض المناطق الصناعية، وتمويل التكتلات الإنتاجية، سواء في التصنيع الزراعي أو الحرف اليدوية.