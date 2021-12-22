صاحب هدية السيسي: «ألف شكر يا ريس على اهتمامك بينا»

يشاء القدر أن يلتقي عم حسام الدين محمود بالرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء مروره بمنطقة السيدة عائشة، مع إحدى الأسر المصرية، حيث تحاور الرئيس مع الأسرة، ثم وجه بتلبية كل طلباتهم، وتوقف الرئيس السيسى بسيارته ليتحدث مع رب الأسرة الذى كان يقل زوجته وطفليه على دراجته البخارية، وسأل الرئيس المواطن عن أحواله وما إذا كان هناك ما يحتاج إليه، ليجيب المواطن على الرئيس «الحمد لله»، ثم التقط الرئيس الصور التذكارية مع أفراد الأسرة.

وفي أول ظهور لعم حسام، تحدث لـ«الوطن»، أنه يسمى حسام الدين محمود متزوج ولديه زوجة وطفلان، شغال في جامعة القاهرة، وواخد أجازة بدون مرتب، وشغال في قطاع خاص، وممكن بعد الضهر كده برضك بنزين أنا حاسس ان الدخل يعني، ومعظم شغلي دلوقتي في المشتريات، وأنا بكالوريوس تجارة جامعة القاهرة.

وأضاف عم حسام الدين، أنه «كان رايح والأولاد تدريبات السباحة في الاستاد، والطريق كان زحمة قوي، وطلعت جنب السيدة عيشة، ومجرد ما نزلت من الكوبري، لقيت حد بيكلمني بيقول لي الريس عايز يكلمك، وما صدقتش طبعا بس المهم إيه باب العربيات اتفتح، لقيت الرئيس مكلمني ومسلم عليا، فرحت جدا وقالي عايز ايه قولت له مش عايز حاجة يا ريس، وابني قاله ممكن أتصور معاك يا ريس واتصورنا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي».

صاحب هدية الرئيس

وأوضح صاحب هدية الرئيس، أنه عندما طلب منه الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يخبره بطلباته أجاب بأنه لا يريد شيئا، لكن تفاجأ بمكالمة من الرئاسة، وطالبوا منه أن يقول لهم ما يحتاجه وذلك تنفيذ لتعليمات الرئيس، وأن هذه هديه الرئيس له، فطلب سيارة، ثم تفاجأ بمكالمة أخرى وبلغوه بأن السيارة ستصله في صباح اليوم التالي.

ووجَّه عم حسام الدين محمود، رساله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي: «بقول له طبعا ألف شكر انت والد لنا ولكل المصريين، وطبعا أنا بشكره جدا من الاهتمام اللي رعانا به يعني والناس بتكلمني على طول وانت عاوز حاجة وكده وطبعا بشكره جدا ألف شكر له».