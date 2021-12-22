إصابة 22 شخصا في تصادم قطارين بـ«مترو طهران» (صور وفيديو)

أصيب ما لا يقل عن 22 شخصا، صباح اليوم، جرّاء اصطدام قطارين بمترو الأنفاق في الطريق بين طهران وكرج في إيران.

وأعلنت مديرية مترو طهران، اصطدام قطارين في محطة «شيتجار»، في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم، مشيرة إلى أن سبب الحادث لا يزال مجهولا، وتحقق الفرق الفنية في سبب وقوع الحادث، حيث أن حركة القطارات ما زالت متوقفة في هذا الطريق، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «فارس» الإيرانية.

3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث

وقال المتحدث باسم دائرة الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدي، إن 22 شخصاً تلقوا علاجهم في المستشفى، إذ يعاني أحدهم من جروح خطيرة، و9 آخرون تلقوا العلاج في مكان الحادث، مضيفا أنه جرى إرسال 3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث.

فيما أكد نائب رئيس شركة مترو الأنفاق في طهران، أن عملية فصل القطارين جارية، لافتا إلى أن إجراء تحقيقات لمعرفة أسباب الحادث.

كما أظهرت وسائل الإعلام الإيرانية، خروج قطار عن مساره بعد اصطدامه بقطار آخر في منطقة «شيتجار» بالقرب من العاصمة الإيرانية «طهران».

حوادث مشابهة في إيران

وفي سبتمبر 2019، لقي 4 ركاب مصرعهم فيما أصيب 35 آخرون، إثر خروج قطار عن القضبان جنوب شرقي إيران، كما أن عمال الإنقاذ نقلوا الركاب الجرحى إلى مستشفيات مدينة زاهدان، عاصمة إقليم سيستان وبلوشستان، حيث وقع الحادث أثناء خروج عربة عن مسارها الطبيعي، بسبب رمال على القضبان في منطقة شورو، التي تبعد نحو 60 كيلومترا جنوب غربي زاهدان، كما كان القطار في رحلة طولها 1500 كيلومتر من زاهدان إلى العاصمة الإيرانية طهران.

ويذكر أن القطارات تخرج عن القضبان في بعض الأحيان في إيران، ولكنها نادرا ما تؤدي إلى وقوع إصابات أو وفيات، إلا أن العشرات قتلوا في عام 2016، عندما اصطدم قطاران في محافظة سمنان بشرق العاصمة طهران.

حادث في مترو #طهران - #کرج

صباح الیوم الاربعاء

خرج مترو كرج - طهران عن مساره واصطدم قطاران ، مما أدى إلى إصابة عدد كبير من الركاب.

نتيجة 43 عاما من النهب

البلى والتلف السكة الحديد هو موت المواطنين pic.twitter.com/xiEBiLSs5X — إيران الحرة (@IranAlhurra) December 22, 2021