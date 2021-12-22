قرارات مهمة لوزارتي «الزراعة» و«التموين».. خلال ساعات

يعقد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا، في قاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام الوزارة، بحضور الدكتور السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر الصحفي الإعلان عن عدد من القرارات المشتركة الهامة بين وزارتي التموين والزراعة في العديد من الملفات.

حجم توريدات القمح المحلي والمستورد

وعن توريد الأقماح وتحقيق الاكتفاء الذاتي، قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن حجم توريدات القمح المستورد خلال 2021 بلغ 5.5 مليون طن، في حين أن حجم توريدات القمح المحلي خلال 2021 بلغ 3.5 مليون طن.

840 ألف طن حجم ورادات زيوت الطعام في2021

وأشارت وزارة التموين، في تقرير حصادها عن عام 2021، إلى أن حجم واردات زيوت الطعام خلال 2021 بلغت 840 ألف طن، معلنة أن 35% هو نسبة مساهمة الزيت المحلي في مناقصات الهيئة العامة للسلع التموينية خلال العام الحالي و65% نسبة الزيت المستورد.

وعن نسبة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الزيت خلال عام 2021، نوهت الوزارة أنه يتم تدبير كميات من الزيت الخام المنتج محليا بنسبة 35% من إجمالي الاحتياجات، فضلا عن نسبة 65 % من الزيت الخام المستورد.

سعر إردب القمح 2022 في مصر

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، حددت بناء على قرار أصدره الدكتور علي ‏المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع ‏الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، سعر إردب القمح 2022 في مصر، حيث شملت 3 أسعار كالتالي: