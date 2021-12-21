حصاد 2021.. استخراج 81 ألف بطاقة تموين و72 مليون مستفيد من دعم الخبز

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن عدد البطاقات التموينية الجديدة التي أصدرتها خلال عام 2021، بلغت 81 ألفا و200 بطاقة تموينية، وتم استخراجها للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.

20 ألف بطاقة تموين لأصحاب معاش تكافل وكرامة

وأضافت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تقرير حصاد أعمالها في الفترة من يناير حتى ديسمبر 2021، أن هناك 20 ألف بطاقة تموينية جديدة تم استخراجها للأسر المستحقة من أصحاب معاش تكافل وكرامة وغير المدرجة تموينيا.

التحول لنظام الميكنة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية

وفيما يتعلق بنظام الميكنة الذي تشهده الوزارة تطبيقا لمنظومة التحول الرقمي، نوهت وزارة التموين في تقرير الحصاد أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية قامت بالتحول من النظم اليدوية إلى العمل بمنظومة معلومات آلية متكاملة، مشيرة إلى أن ذلك تم من أجل تحقيق الالتزام والانضباط في توزيع السلع الغذائية بأسلوب مُحكم سواء بمخازن الجملة أو منافذ البيع والصرف، بالإضافة إلى دعم متخذي قرار الشراء ومراقبة المخزون.

ميكنة 4 شركات تابعين للقابضة للصناعات

وأشارت الوزارة إلى أن نظام الميكنة تم أيضا في 4 شركات تابعة لشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهي كالتالي:

1 - شركة النيل للمجمعات.

2 - شركة الأهرام للمجمعات.

3 - الشركة المصرية لتجارة الجملة.

4 - الشركة العامة لتجارة الجملة.

منظومة السلع والخبز المدعم في مصر

وشمل تقرير حصاد وزارة التموين عن عام 2021، بيانات منظومة السلع التموينية في مصر، والتي جاءت كالتالي:

- 64 مليون إجمالي عدد المستفيدين من صرف السلع التموينية.

- 72 مليون إجمالي عدد المستفيدين من صرف الخبز المدعم.

- 81 ألف بطاقة تموين تم استخراجها لأول مرة للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، ليصل الإجمالي إلى 480 ألف بطاقة تموين لمحدوي الدخل.

- 20 ألف بطاقة تموين تم استخراجها لأصحاب معاش تكافل وكرامة خلال عام 2021.