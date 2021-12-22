فرص الإصابة بـ«أوميكرون» تتضاعف ثلاث مرات على متن الطائرات.. طبيب يوضح

مع اقتراب الاحتفالات الخاصة بأعياد الميلاد الكريسماس، تزيد معدلات الرحلات الجوية الدولية أو المحلية، وتأتي احتفالات هذا العام بنكهة متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، الذي أثار حالة من الهلع نتيجة انتشاره بصورة مخيفة، حيث تم رصده في أكثر من 77 دولة حتى الآن، وما زال العدد في تزايد.

إصابة «أوميكرون» تتضاعف ثلاث مرات على متن الطائرات

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، إنّ فرص الإصابة بالمتحورالجديد من فيروس كورونا «أوميكرون»، تتضاعف ثلاث مرات على متن الطائرات.

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الأسباب الكامنة وراء تضاعف الإصابة بـ«أوميكرون»، على متن الطائرة، تتلخص في أنّ الطائرة مكان مغلق يضم عدد كبير من الأشخاص لفترة طويلة وهذا يمنح المتحور فرصة أكبر للانتشار الواسع وإصابة أكبر عدد ممكن من الأشخاص.

نصائح لتجنب الإصابة بـ«أوميكرون» خلال السفر

وأشارت «عبد الوهاب»، إلى أنّ هناك بعض النصائح لتجنب الإصابة بـ«أوميكرون»، خاصة مع اقتراب احتفالات أعياد الميلاد، ومن بين أهم تلك النصائح، تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة، وعدم السفر في حالة ارتفاع درجة حرارة الشخص، مع ارتداء الكمامة والحفاظ على النظافة الشخصية والمداومة على تطهير الأيدي باستمرار، موضحة أنّه يجب على شركات الطيران الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية الخاصة بالفيروس لتجنب الإصابة على متن الطائرات.

اللقاحات تساعد الجهاز المناعي على مقاومة «أوميكرون»

ونوهت استشاري البكتيريا والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، إلى أن تلقي اللقاح من الأمور الهامة التي تساعد على مقاومة فيروس كورونا ومتحوراته، حيث يعمل اللقاح على زيادة الأجسام المضادة التي توجد بالجسم، بالإضافة إلى زيادة قدرة الجهاز المناعي على مقاومة الفيروس.