أسيوط تستقبل رؤساء جامعات الوجه القبلي استعدادا لزيارة الرئيس السيسي

استقبل الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، بمقر المبنى الإداري للجامعة، رؤساء جامعات الوجه القبلي، وهي جامعات بني سويف، والفيوم، والمنيا، والوادي الجديد، وسوهاج، وجنوب الوادي، والأقصر، وأسوان، وذلك استعداداً لحضور مراسم زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة أسيوط.

السيسي يفتتح كلية طب الأسنان بجامعة أسيوط

وأوضح الدكتور طارق الجمال، أنه من المقرر أن تتضمن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتاح عدد من المشروعات الكبرى والمهمة، وتشمل افتتاح كلية طب الأسنان بجامعة أسيوط، والتي تتضمن أكبر وأحدث مستشفى جامعي متخصص في طب الأسنان على مستوى الجمهورية.

وأشار الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة، أن استقبال رؤساء جامعات الوجه القبلي تضمن مشاركة الدكتور طارق الجمال في تناول وجبة الإفطار مع ضيوف الجامعة، ثم اصطحابهم فى جولة داخل المبنى لاستعراض أهم المعالم المميزة للجامعة، والتي تضم حجر الأساس الأثري والمؤرخ لتاريخ إنشاء الجامعة، وكذلك صور قيادات الجامعة المتوالية على مر تاريخها، كما تم التقاط الصور التذكارية للسادة الضيوف أمام المبنى الإداري للجامعة قبل توجههم للقاء السيد رئيس الجمهورية.