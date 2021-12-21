توقيع بروتوكول تعاون بين جامعتي أسيوط والأقصر يوفر فرص تدريب طلاب الطب

شهدت جامعة أسيوط برئاسة الدكتور طارق الجمال، مراسم توقيع اتفاقية تعاون مع كلية الطب بجامعة الأقصر، برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، للاستفادة من الخبرات العلمية والعملية في المجال الطبي لدى الطرفين، إلى جانب التعاون في عقد البرامج والدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات بين الجامعتين.

وقع البروتوكول، الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، بحضور الدكتور علاء محمد عطية، عميد كلية طب أسيوط، والدكتور حمدي حسين عميد طب الأقصر.

محجوب: تحقيق بداية قوية لكلية طب الأقصر

وأوضح رئيس جامعة الأقصر في بيان، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار خطة الجامعة نحو تحقيق بداية قوية لكلية طب الأقصر، وفي سبيل توطيد المنفعة المتبادلة بين الجانبين، من خلال ترابط الطلاب وشباب الباحثين من الجامعتين، بما يخدم العملية التعليمية ويثريها في المجال الطبي، لافتًا إلى أنه يهدف إلى تنفيذ برامج تعليمية وأكاديمية، وتوفير فرص تدريب للطلاب.

وأعرب «محجوب»، عن سعادته بتوقيع اتفاقية التعاون مع جامعة أسيوط، إحدى الجامعات الرائدة في مصر، خاصة في مجال الطب، كما أن لها مكانتها العلمية والبحثية المتقدمة بين الجامعات المصرية والعربية، مشيرًا إلى أنه يتطلع دومًا نحو التعاون المثمر مع جامعة أسيوط، لتقديم خدمات في كل المجالات التعليمية والأكاديمية، والبحثية.

التعاون بين الجامعتين في مجالات مختلفة

وتضمن البروتوكول، التعاون بين الجامعتين، في مجالات مختلفة منها التعاون في تبادل الخبرات العلمية والبحثية والتدريبية، وإجراء البحوث العلمية في موضوعات تخصصية مختلفة.

وأشار دكتور حمدي حسين عميد طب الأقصر، إلى أنه جرى الاتفاق على تنظيم دورات تدريبية لصقل مهارات الطلاب، كما جرى التنسيق للاستفادة المشتركة من خبرات الجانبين.