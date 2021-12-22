وزير الري في مطروح لافتتاح 5 ألسنة لحماية شواطئ البحر من النحر (صور)

أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، خلال زيارته لمحافظة مطروح، اهتمام القيادة السياسية بحصاد مياه الأمطار والحفاظ عليها، لافتا إلى جهود مواجهة التغيرات المناخية وحماية الشواطئ بعدد من الأماكن منها بمحافظتي الإسكندرية ومطروح.

محافظ مطروح يستقبل وزير الري

واستقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، منذ قليل، وزير الري والوفد المرافق، وذلك خلال زيارته الميدانية لمحافظة مطروح لافتتاح عدد من المشروعات، ومنها افتتاح المرحلة الأولى لألسنة حماية الشواطئ في كورنيش الأبيض شرق مدينة مرسى مطروح بإجمالي عدد 5 ألسنة.

حجر أساس المرحلة الثانية لألسنة البحر

وصرح محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، على هامش الزيارة، أنه سيتم وضع حجر أساس المرحلة الثانية بعدد 20 لسان لمسافة 4 كيلو مترات، وكذلك جهود الحفاظ على مياه الأمطار مع إقامة عدد من الخزانات والسدود، فضلا عن تفقد ألسنة حماية الشواطئ بكورنيش مدينة مرسى مطروح.

حل مشكلة منسوب المياه الجوفية في سيوة

وأكد محافظ مطروح على جهود وزارة الموارد المائية والرى بمطروح من جهود حل مشكلة منسوب مياه الصرف الزراعى بسيوة، وعمل الدراسات بالتعاون مع عدة جهات علمية للوصول لحل جذرى يتم تنفيذه حاليا كذلك جهود حماية الشواطئ بمطروح، مع إقامة عدد من الألسنة بكورنيش المدينة والأبيض مع المتغيرات المناخية التى يشهدها العالم.

وأشار إلى جهود حصاد مياه الأمطار بالقرى والتجمعات الصحراوية والاستفادة منها في الشرب لأهالي التجمعات وري الزراعات والثروة الحيوانية، مع إقامة عدد من السدود والآبار وخزانات حصاد المياه.