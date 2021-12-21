طقس مطروح: برد وسقيع وتوقعات بسقوط أمطار «صور»

تحاصر مدينة مرسى مطروح سحب محملة بمياه الأمطار وانتشار للغيوم في سماء المدينة الساحلية، وسقيع وبروده في الجو، مع ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو في أول أيام فصل الشتاء، اليوم الثلاثاء، 21 من ديسمبر، مع بدء التحسن التدريجي في حالة الطقس عن الأيام الماضية عقب انتهاء نوة الفيضة الصغري والتى استمرت 5 أيام من موجة الطقس السيىء صاحبها أمطار رعدية ورياح شديدة، وانخفاض في درجات الحرارة وعواصف ترابية في القرى والنجوع.

درجات الحرارة في طقس مطروح

وسجلت درجات الحرارة في طقس مطروح العظمى 19 درجة مئوية والصغري 11، بينما ارتفعت نسبة الرطوبة لتسجل 77%، وسجلت سرعة الرياح 37/ في الساعة.

توقعات بسقوط الأمطار في طقس مطروح

وطبقا لهئية الأرصاد تسيطر الغيوم في طقس اليوم، بشكل جزئى على مدينة مرسى مطروح والمدن الساحلية في الحمام والعلمين والعلمين الجديدة، والضبعة، والنجيلة وسيدي براني، وحتى مدينة السلوم الحدودية، وتوقعات بسقوط أمطار يوم الخميس المقبل، مع انخفاض في درجات الحرارة وتستمر على مدار 48 ساعة حتى نهاية يوم الجمعة.

مواجهة الأمطار في طقس مطروح

وأعلنت محافظة مطروح عن الاستعدادات الكاملة لمواجهة سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة بتوجيهات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالتعاون مع شركة مياة الشرب والصرف الصحى ومجالس المدن، والحماية المدنية بتجهيز سيارات ومواتير لشفط أي تراكمات لمياة الأمطار في الأحياء بمختلف الشوارع والطرق الرئيسية على طريق «مطروح - الإسكندرية» الساحلى الدولى، وطريق «مطروح - السلوم» الساحلى حتى هضبة السلوم والمنفذ البرى الدولى.

وحذرت مديرية الصحة بمطروح المواطنين من عدم تخفيف الملابس وارتداء الأزياء الشتوية منعا من نزلات البرد خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال في ظل التقلبات الجوية خلال الأيام الحالية.