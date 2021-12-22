مدبولي يعلن إطلاق كتاب يوثق إنجازات «10 سنوات مشروعات قومية وتنموية»

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إطلاق كتاب لتوثيق ما تمّ إنجازه على مدار الفترة الماضية من مشروعات تنموية وقومية استهدفت جميع مناحي الحياة في كل ربوع مصر على مدار 10 سنوات.

مشروعات تنموية تشهدها البلاد على مدار 3 سنوات مقبلة

وأضاف مدبولي، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول، وعدد من المشروعات التنموية الأخرى بالصعيد، أنّه سيتمّ إطلاق وثيقة تستهدف توثيق جهد السبع سنوات الماضية، إلى جانب المشروعات التي تواصل الحكومة تنفيذها خلال السنوات الثلاث المقبلة، مبينًا أنَّ الدولة عملت تحقيق جودة الحياة للمواطن من خلال المشروعات التنموية.

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عددًا من المشروعات القومية في الصعيد، في مجال البترول والمرافق والبنية التحتية، منها مجمع إنتاج البنزين في شركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، إضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد.

اهتمام غير مسبوق شهدته محافظات الصعيد، منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية، إذ أنفقت الدولة أكثر من 375 مليار جنيه منذ عام 2014 حتى الآن، على المشروعات الخدمية، مثل: التعليم والصحة والمرافق والطرق، وبدأ تنفيذ برنامج التنمية للصعيد منذ 2018 في سوهاج وقنا، بالتعاون مع البنك الدولي، بقرض يصل إلى 500 مليون دولار، وتمويل مماثل للحكومة، وشمل البرنامج نحو 18 مليار جنيه، وامتد لمحافظتي سوهاج والمنيا، في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعميم البرنامج على باقي محافظات الصعيد.

برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر

ويعمل برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر في العديد من القطاعات لتحقيق التنمية المتكاملة، وفي مشروعات المياه والصرف الصحي، خاصة مع توجيه 6 مليارات جنيه لبعض المناطق الصناعية، وتمويل التكتلات الإنتاجية، سواء في التصنيع الزراعي أو الحرف اليدوية.

وحصل الصعيد على نصيب الأسد من مبادرة «حياة كريمة»، إذ أنَّ المبادرة شملت 34 مركزًا في المرحلة الأولى، بتمويل يصل لـ155 مليار جنيه، وفي المرحلة المقبلة ستدخل 35 مركزًا بتمويل يصل لـ170 مليار جنيه، إلى جانب وجود استثمارات ضخمة موجهة للتحقيق التنمية المتكاملة في الصعيد، والاهتمام بجودة الحياة في الصعيد، فتمويل «حياة كريمة» يعتمد على حساب تكلفة المرافق والخدمات بصورة دورية.