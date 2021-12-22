تقنية حديثة لعلاج حالات انسداد الشريان بمستشفى القلب الجامعي بأسيوط

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، حرص إدارة الجامعة على تسخير كل إمكاناتها العلمية والبحثية وما تملكه من أجهزة ومعدات طبية متقدمة وكوادر بشرية في تطوير العمل الطبي، وتحسين الخدمة الطبية المقدمة لملايين المرضى، ما يعكس حجم الجهد المبذول من فريق عمل القطاع الطبي بمختلف تخصصاته وقيامهم بمسؤولياتهم المهنية والإنسانية على النحو الأمثل.

استخدام التقنيات الحديثة في علاج المرضى

وأوضح الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب بجامعة أسيوط، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، نجاح مستشفى القلب الجامعي في علاج حالة انسداد كلي مزمن بالشريان التاجي الخلفي باستخدام تقنية فتح الانسداد التام المزمن بالشريان التاجي للقلب، وذلك من خلال فريق تم تشكيله من كوادر المستشفى، موضحاً أن تلك التقنية تعد واحدة من الإضافات الهامة التي تلبي احتياجات العديد من المرضى، كما تسهم في تطوير الخدمة الصحية المقدمة لهم على نحو يواكب أحدث النظم الطبية فى هذا التخصص وتحقيق أعلي نسب للشفاء .

نقلة نوعية كبرى في خدمات مستشفى القلب الجامعي

وأضاف الدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن تلك الخدمة الطبية تمثل نقلة نوعية كبرى في الخدمات التى تقدمها مستشفى القلب الجامعي لمرضى القلب في صعيد مصر، مشيداً في ذلك بدور المستشفى باعتبارها أكبر مستشفى متخصص علي مستوى الصعيد في أمراض القلب والأوعية الدموية وجراحات القلب بمختلف أنواعها، والتي تسعي لتقديم كافة الخدمات الطبية والجراحية لمرضى القلب وتوفير أقصى رعاية ممكنة لهم فضلاً عن توفير التعليم الطبي المستمر.