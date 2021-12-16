جامعة أسيوط تحتفل باليوم العالمي للغة العربية بحضور وزير الأوقاف

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن انطلاق أعمال اليوم العالمي للغة العربية والذي ينظمه قطاعي شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتعليم والطلاب بالتعاون مع مركز الخدمة العامة لتعليم اللغة العربية، وذلك يوم الإثنين المقبل الموافق 20 من ديسمبر وحتى 26 ديسمبر الجاري.

وزير الأوقاف يشارك في مراسم الاحتفال

ومن المقرر أن يشارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والشئون الإسلامية في مراسم الاحتفال، وذلك بحضور الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، يأتي ذلك في تمام الساعة الحادية عشرة بالمبنى الإداري بالجامعة.

معرض الخط العربي من تصميم كلية الفنون الجميلة

وتستمر فعاليات الاحتفال حتى 26 من ديسمبر الجاري، وتتضمن فعاليات يوم الإثنين والتي تعقب الجلسة الافتتاحية زيارة للمتحف الوثائقي، وافتتاح معرض الخط العربي من تصميم كلية الفنون الجميلة بالجامعة بالقاعة 6 بجناح «د»، ثم ندوة ثقافية يحاضر بها الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والدكتور حافظ المغربي الأستاذ بكلية دار العلوم بجامعة المنيا، ومجاهد خلف مدير تحرير جريدة الجمهورية بالقاهرة.

وتتضمن فعاليات يوم الثلاثاء الموافق 21 ديسمبر فتتضمن أصبوحة شعرية بمسرح كلية الآداب بجامعة أسيوط، وتتضمن فعاليات يوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر رحلة للمعهد الديني والتي ينظمها قسم الآثار بكلية الآداب.