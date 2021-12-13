جامعة أسيوط تستقبل استشاريين وجراحين من جامعة عدن اليمنية

استقبل الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، وفدا من جامعة عدن اليمنية، ضم نخبة من استشاري وجراحي العظام وجراحة المخ والأعصاب وجراحة الفكين والصيدلة الإكلينيكية، وهم الدكتور مجاهد الحصيني، والدكتور صلاح عبد الله مسعد، والدكتور منير العبادي، والدكتور أحمد الحذيفي، والدكتور أياد غايش، والدكتور وليد أسعد، والدكتور صامد عبدالله، والدكتور محسن حسين، والدكتور عتيد أحمد الشعبي، والدكتور حامد علي محسن، والدكتور محمد عبد القواتي، والدكتور خليل محمد محسن.

إستراتيجية جامعة أسيوط

وأكد رئيس جامعة أسيوط على إستراتيجية الجامعة الداعمة لحركة التعليم العالي والبحث العلمي داخل مختلف الجامعات في الدول العربية الشقيقة، واحتضان شباب الباحثين من الدارسين بمرحلتي الماجستير والدكتوراه في مختلف التخصصات الطبية، وكذلك الطلاب الدارسين بها في المرحلة الجامعية، وحرصها الكامل على تسخير كل إمكاناتها للتسهيل عليهم فى إنجاز دراستهم، وتوفير المناخ العلمي والبحثي الملائم لهم.

الوفد يتفقد قسم جراحة العظام والكسور

وأشار «الجمال» إلى قيام أعضاء الوفد بجولة تفقدية موسعة لزيارة قسم جراحة العظام والكسور بجامعة أسيوط، للتعرف على كل الخدمات والتقنيات الطبيبة الحديثة المستخدمة في هذا التخصص، إضافة إلى زيارة عدد من الوحدات المتخصصة بالمستشفى الجامعي.

ومن جانبه، أعرب الدكتور مجاهد الحصيني عن شكره وتقديره لإدارة جامعة أسيوط، لما تقدمه من خدمات وتسهيلات لكل الباحثين الوافدين من الخارج، وتوفير تبادل الخبرات العلمية والبحثية، مشيداَ بمكانة الجامعة العلمية والبحثية على المستوى العالمي، وما تحققه من إسهامات وانجازات طبيبة، وتقديم أفضل رعاية صحية لكافة المرضى.

وأوضح أن لقاء اليوم يأتي على هامش مشاركة أعضاء الوفد في فعاليات المؤتمر الثالث والسبعين لجمعية جراحة العظام المصرية، والمنعقد بالقاهرة خلال شهر ديسمبر الجاري.