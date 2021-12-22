العربي للمجتمعات العمرانية يكشف ملامح خطة عمله في 2022.. زيارات ومؤتمر

عقد الاتحاد العربي لتنمية المجتمعات العمرانية، برئاسة الدكتور عادل رحومة، اجتماعا، استعرض فيه خطة الاتحاد خلال العام 2022، بحضور نائب رئيس الاتحاد المهندس داكر عبد اللاه، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد من مصر والسودان والعراق.

وقام الاتحاد بتكريم رواد العمل العربي بمصر والوطن العربي، ومنهم الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية السابق، واللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية الأسبق، واللواء صلاح حليمة والفنان توفيق رشوان وعدد من الشخصيات البارزة.

إنشاء مقر للاتحاد في السودان

وأعلن الدكتور عادل رحومة رئيس الاتحاد العربي لتنمية المجتمعات العمرانية، اختيار الدكتور أحمد درويش رئيسا شرفيا الإتحاد وكذلك اللواء طارق المهدي.

وكشف عن إقامة مقر للاتحاد بدولة السودان الشقيقة ومركز تجاري للشركات المصرية في ولاية نيو جيرسي الأمريكية، وإقامة مؤتمر مع هيئة الدواء المصرية بشأن سلامة الدواء، وكذلك إعداد معرض لصادرات الدول العربية في منتصف 2022.

وأوضح «رحومة»، أن الرئاسة الشرفية للدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية السابق، واللواء طارق المهدي، سيكون لها عظيم الآثار في احداث حراك فكري وعصف ذهني للخروج بموضوعات ومقترحات تساعد على تحقيق أكبر استفادة للدول العربية من الاتحاد العربي لتنمية المجتمعات العمرانية.

ومن جانبه، قال المهندس داكر عبد اللاه نائب رئيس الاتحاد العربي لتنمية المجتمعات العمرانية، وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن تكريم رواد العمل العربي من خلال الاتحاد يأتي عرفانا بدورهم الرائد في العمل العربي بمختلف المستويات.

وكشف عن أن قطاع العقارات والانشاءات تنتظره فرصة كبيرة في مصر والوطن العربي، ويحتاج الى كل يد تبني وتعمر في وطننا العربي خاصةً في دول إعادة الاعمار مثل ليبيا والعراق ونحن لدينا من الخبرات والكفاءات التي تساعد في عمليات البناء .

فعاليات عام 2022

وأضاف داكر عبد اللاه أن عام 2022 يذخر بالعديد من الفعاليات والأنشطة التي يتم التنسيق لها مع مجلس ادارة الاتحاد، ومنها اعداد زيارات للاتحاد لعدد من الدول العربية لتحديد احتياجات الدول الاشقاء بمختلف القطاعات سعيا لتحقيق تكامل اقتصادي عربي بين الدول.

وأضاف أن الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية بصدد الإعداد لعقد مؤتمر موسع معني بالعقارات والإنشاءات والمقاولات، يتم فيه دعوة جميع الشركات بالوطن العربي وممثلين حكوميين لدراسة عقد تحالفات وشراكات بين الاشقاء بالوطن العربي، بهدف تحقيق تكامل عربي عربي لاعادة الاعمار والبناء بدولنا العربية بعيدا عن الاعتماد على الشركات الاجنبية.