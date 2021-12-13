المجتمعات العمرانية: 148 مليون جنيه لتطوير طريق «العاشر من رمضان-بلبيس»

تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، اليوم الإثنين، أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة وتوسعة طريق «العاشر من رمضان - بلبيس» بطول 22 كيلو مترا، يرافقه المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، ومسؤولو الجهاز والمشروع، وذلك لمتابعة سير العمل وتذليل أي عقبات في ضوء الاهتمام بمشروعات البنية التحتية بكافة المدن الجديدة، وتنفيذ شبكة طرق ومحاور حيوية، ورفع كفاءة وإحلال وتجديد شبكة الطرق القائمة.

مسؤولو الإسكان يتفقدون تطوير وتوسعة «طريق العاشر من رمضان - بلبيس»

148 مليون جنيه تكلفة تطوير طريق العاشر من رمضان

وقال مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إن أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالطريق تبدأ بمساره من طريق «القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي» حتى ميدان الطيارة ببلبيس ليصبح بعرض 4 حارات مرورية بكل اتجاه، بجانب تنفيذ أعمال الرصف وتطوير منظومة الإنارة على الطريق والعلامات الإرشادية، لافتاً إلى أن تكلفة المشروع تقدر بنحو 148 مليون جنيه.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه نظراً لأعمال توسعة الطريق فقد تم تجهيز حواجز التأمين، ووضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بطول الطريق ونطاق الأعمال بالكامل بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بالشرقية.

وتابع رئيس جهاز مدينة العاشر، أنه تم توفير ووضع كافة وسائل الأمن الصناعي وتركيب اللافتات على الطريق لتحويل مسار سيارات النقل الثقيل، تيسيراً على المواطنين وحفاظاً على أمنهم وسلامتهم.

تفقد محطة محولات الكهرباء

وتفقد مسؤولو الإسكان، الأعمال الأخيرة بمشروع «محطة محولات كهرباء S13»، للانتهاء من التنفيذ طبقاً للخطة الزمنية المعدة بعد إجراء الاختبارات اللازمة، وذلك لخدمة المستثمرين بمنطقة المطورين الجنوبية بمساحة حوالي 6 ملايين متر مربع بالمنطقة الصناعية، لافتاً إلى أن الزيارة تأتي في إطار الحرص على إنجاز خُطة الدولة الشاملة والعمل على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ المشروعات بالمدينة في التوقيتات المحددة.