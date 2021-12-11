خبير عقاري: السوق لم يتأثر كثيرا بكورونا.. والفترة المقبلة ستشهد نجاحات كبيرة

قال المهندس علاء صليب، الخبير العقاري، إن السوق العقاري مرّ بأزمة خلال فترة جائحة كورونا، لكنه مؤخرًا بدأ في التعافي بشكل جيد، مؤكدًا أن السوق العقاري المصري لم يتأثر بشكل كبير وجميع الشركات تعمل بشكل جيد حاليًا.

تأثير أوميكرون على القطاع محدود

وأضاف «صليب» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفترة الماضية شهدت تذبذبًا في السوق العقاري بسبب متحور أوميكرون، لكن التأثير لم يكن بشكل كبير مثل باقي القطاعات الاستثمارية الأخرى، ولكنه تأثر بالطلب على العقارات والذي أنخفض نسبيًا في الفترة الأخيرة.

2022 عام جيد بالنسبة لقطاع العقارات المصري

وأشار إلى أن عام 2022 تحمل العديد من المؤشرات الجيدة بالنسبة للقطاع العقاري المصري، حيث أن هناك مشاريع الآن تتخذ الشكل العالمي وليس المصري فقط، إذ تظهر الطفرة الكبيرة على المشاريع التي يتم إنشاؤها بالمدن الجديدة، مثل إنشاء المولات تجارية والأماكن الترفيهية الكبيرة وغيرها من المؤسسات الاستثمارية.

العاصمة الإدارية والمدن الجديدة مدن استثمارية

وأوضح أن العاصمة الإدارية ومدينة العلمين والجلالة والمنصورة الجديدة، تعتبر مدن جديدة استثمارية بشكل كبير لتصدير العقارات، حيث تمتلك بنية تحتية جيدة، وهو ما يجعلها تنافس المنتج العالمي، ويجعل الكثير من المستثمرين يأتون إلى مصر حاليا.

مصر ستكون من أقوى الدول المصدرة للعقارات الفترة القادمة

ولفت المهندس علاء صليب، الخبير العقاري، إلى أن مصر ستكون من أقوى الدول المصدرة للعقارات خلال الفترة القادمة، من خلال إنشاء المشاريع الكثيرة والمتميزة الجاري تنفيذها بجودة عالية في مختلف المدن الجديدة.

الفترة القادمة تمثل مكاسب للشركات العقارية

وأضاف أنه لا يوجد أي توقعات لخسارة الشركات التي تستثمر في السوق العقاري خلال الفترة المقبلة، إذ أن هذه تعتبر من أأمن الاستثمارات التي يتم العمل بها، غير أنها مجال يعطي مكاسب جيدة مع الوقت، لافتًا إلى أن الوقت الحالي هو الأفضل في الاستثمار، ويتوقع في عام 2022، أن يكون هناك ارتفاعًا في الأسعار.