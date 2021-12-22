اللواء مخلوف بجامعة «نايف»: التقنيات الحديثة ضرورة لفحص مسرح الجريمة

قال اللواء عادل مخلوف مساعد وزير الداخلية الأسبق، وخبير الأدلة الجنائية، إنّ البحث عن الأدلة المادية التقليدية في الجرائم، لم يعد كافيا، ولابد من متابعة التطورات التقنية والأساليب العلمية الحديثة وتكنولوجيا الفحص والمعاينة الفنية لمسرح الجريمة، عن طريق تجنيد القوى البشرية المؤهلة فنيا وعلميا «ضباط وخبراء مسرح الجريمة الحريق والمفرقعات»، في ضوء التغيرات الحتمية للحياة وما يرافقها من تطورحضاري مصحوبا بتطور تقني، انعكس على جرائم الحرائق والعبوات والقنابل والمتفجرات وجعلها أكثر خطورة مما قبل.

تأمين الأجهزة التي تساعد في المعاينة الفنية لمسرح الجريمة

وأضاف «مخلوف»، في محاضرته خلال المؤتمر الدولي الخامس للطب الشرعي وعلوم الأدلة الجنائية بجامعة «نايف العربيه للعلوم الأمنية بالرياض»، في الفترة من 23 حتى 25 ديسمبر 2021 بالمملكة العربية السعودية، أنّه يلزم تأمين الأجهزة والتقنيات العلمية الحديثة التي تساعد في المعاينة الفنية لمسرح الجريمة وتحديد منطقة بداية الحريق ودراسة سلوك انتشار النيران وسريانها وتحديد سبب الحريق وتحديد مركزالانفجار ونوع المادة المتفجرة ووزنها.

شرح طبيعة مسرح الحادث التفجيري

وأشار إلى أن البحث عن كافة الأثار المادية يتطلب عددًا من الأمور الفنية، من خلال شرح طبيعة مسرح الحادث التفجيري وما يتسم به من مظاهر تتمثل في الارتجال الشديد في الأوساط المتعددة ذات العلاقة بالحادث فور وقوعه مباشرة، بالإضافة إلى جسامة حجم الأثار التدميرية بمحل الحادث واحتمالية تعدد حالات الوفيات والإصابات المصاحبة للحادث وكذا أثارالحريق الذي غالبا ما يصاحب الانفجار بالإضافة إلى تعدد الجهات التى تباشر التحقيقات فى مثل تلك الحوادث فور وقوعها.

ولفت إلى أن تلك الأمور جميعها تشكل تحديات واقعية أمام خبير مسرح الجريمة ولا سبيل للتغلب عليها إلا بالخبرات الفنية لضابط مسرح جريمة واستخدام الأساليب العلمية الحديثة في المعاينة والفحص والتقاط وجمع الآثار ودراسة التأثيرات الناتجة عن التدمير بما يتواكب مع التطور العلمي والتقني لكشف غموض الحادث والتوصل إلى الجناة.

وخلال المحاضرة تم تقديم دراسة حادث مسرح جريمة تفجيروحريق محدود «حادث انتحار فتاة داخل غرفة بمنزلها»، باستخدام قنبلة يدوية وانحسارالأثار والمخلفات بحيزالمكان والجثة.

كما تم خلال المحاضرة دراسة مسرح جريمة تفجيروحريق متسع «حادث تفجير فندق هيلتون طابا بسيناء المصرية»، باستخدام سيارة محملة ب200 كجم متفجرات ونتج عنه 33 قتيلًا و120 جريحًا متعدد الجنسيات، وتدمير كلى لـ 20 غرفة بالفندق و14 سيارة، وتدمير جزئي للفندق بأكمله وعدد 22 سيارة، وخسائر بالمباني لمسافة 350 مترًا.