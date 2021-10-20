مساعد وزير الداخلية الأسبق: الرئيس حريص على حفظ الأمن والاستقرار بمصر

قال اللواء محمد زكي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل تخرج طلاب كلية الشرطة اليوم، يعكس أن الأمن هو حجر الزاوية لأي دولة حول العالم، والتي يجب أن يتمتع طلابها بدرجات عالية من التدريب والتمرين من أجل مواجهة الصعاب، مؤكدا حرص الرئيس على حفظ الأمن والاستقرار بمصر.

حفظ وإحلال الأمن

وأضاف «زكي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الرئيس السيسي حريص للغاية على أن يتلقى طلاب كلية الشرطة الدورات التدريبية المكثفة والقوية من أجل حفظ الأمن والاستقرار في مصر؛ لأنهم الأشخاص المنوط بهم حفظ وإحلال عملية الأمن في كل ربوع البلاد.

تأمين الساحة الداخلية المصرية

وأوضح أن حضور الرئيس السيسي لحفل التخرج اليوم يعكس مدى اقتناعه بالدور الذي يقوم به رجال الشرطة في مصر من أجل تأمين الساحة الداخلية المصرية وكذا مساعدة المواطنين في مزاولة كافة أنشطتهم بكل هدوء ويسر، مؤكدا أنه لابد من إعداد رجل الأمن بشكل يتناسب مع ضخامة المهام الموكلة له.

وأكد أن الرئيس السيسي دائما ما يريد الاطمئنان بنفسه على استكمال الإعداد التأهيلي والمهام العملية لأبناء كلية الشرطة والحربية؛ نظرا لمهامهم الصعبة التي توكل إليهم، لافتا إلى أن كلمته الأخيرة ظهر فيها حرصه على الارتكاز على مستقبل الدولة، والتعلم من أخطاء الماضي.

وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق إلى أن الرئيس كان حريصا، اليوم، على عزف سلام الشهيد خلال حفل تخريج طلاب كلية الشرطة، كما أن العناصر النسائية تتواجد بداخل الشرطة المصرية ويقمن بالمشاركة في كل المهام الموكلة للجهاز وتأمين الساحة الأمنية.