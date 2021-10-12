النيابة تحيل المتهمة بقتل خطيبها للطب الشرعي بعد ادعائها فقدها عذريتها

قررت النيابة العامة، إحالة المتهمة بقتل خطيبها السابق، بمساعدة شقيقها، إلى الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها، لبيان تعرضها للاعتداءات الجنسية أم لا، وذلك بعد ادعائها في التحقيقات، أن سبب ارتكابها الجريمة هو أن المجني عليه أفقدها، عذريتها فقررت الانتقام منه بمساعدة شقيقها.

من جانبها، روت أسرة الشاب كرم فرغلي، ضحية القتل على يد خطيبته السابقة وشقيقها، تفاصيل الجريمة أمام النيابة العامة. وقالت والدة المجني عليه، إن «سبب الخلاف بين ابني وخطيبته إنه عرف إنها كانت ماشية مع صاحبه، ولما تأكد سابها وفسخ الخطوبة، عشان كده هي وأخوها قرروا ينتقموا منه وقتلوه غدر»، موضحة أن نجلها تلقى اتصالًا من خطيبته السابقة «صابرين» وطلبت منه مقابلتها، لكنه رفض في بادئ الأمر وأمام إصرارها ذهب إليها، وعقب وصوله إلى المكان الذي حددته في أحد الشوارع، كانت في انتظاره هي وشقيقها وشاب آخر، واعتدوا عليه طعنًا بالأسلحة البيضاء، حتى تسببت الطعنات في مقتله.

كمين مقتل شاب فسخ خطوبته

«عملوا لابني كمين وغدروا بيه»، واصلت الأم حديثها أمام النيابة العامة، مشيرة إلى أنها تلقت خبر إصابة كرم بالطعنات من والده، فأسرعت إليه فوجدت أن والده أسرع في نقله إلى مستشفى قصر العيني وتم احتجازه داخل المستشفى، وأُجريت له جراحة عاجلة لمدة 8 ساعات، لكنه مات خلالها من جراء مضاعفات الطعنات التي سكنت صدره بالقرب من القلب.

وطالبت والدة المجني عليه جهات التحقيق بسرعة الفصل في القضية، وتقديم الجناة إلى المحاكمة العادلة، لينالا العقاب عما اقترفته أيديهم من جرم بحق نجلها وإزهاق روحه بكل خسة وندالة.

اعترافات المتهمة

من جانبها، ادعت المتهمة «صابرين»، في تحقيقات النيابة، أنها قررت الانتقام من خطيبها السابق لأنه اغتصبها وأفقدها عذريتها، وعندما أخبرت شقيقها، اتفق معها على التخلص منه وقتله، مؤكدة أنها استدرجت المجني عليه إلى مكان قتله بالاتفاق مع شقيقها، وعقب انتهاء المتهمة من سرد أقوالها في الجريمة، قررت النيابة إحالتها إلى الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان تعرضها للاعتداءات الجنسية أم لا.