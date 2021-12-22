في تقرير لوزيرة التجارة.. حملات على المصانع واعتماد 92 مركز خدمة وصيانة

كشف أحدث تقرير تلقته «نيفين جامع»، وزيرة التجارة والصناعة، حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال شهر نوفمبر الماضي، أنّ المصلحة نفذت 967 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية ومراكز الخدمة والصيانة، وأجرت 248 دراسة فنية متخصصة تضمنت 236 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت و«الدروباك»، و12 دراسة لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة و8 دراسات لمصلحة الضرائب ودراستين لاستخدام حصص الكحول.

967 حملة تفتيشية على المصانع

ووفقا لبيان صحفي، كشف التقرير قيام المصلحة بمنح تراخيص لـ63 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 92 مركز خدمة وصيانة، وتنفيذ 16حملة رقابية خارج المخطط، تضمنت التفتيش على 110 مصانع، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 90 شكوى، وتقديم 2624 استشارة فنية.

حملات رقابية على مصانع المواد الغذائية والأسمنت والكيماويات

وقال المهندس عبد الرؤوف أحمدي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إنّ المصلحة تقوم بدور محوري في تعزيز منظومة الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة محلياً وعالمياً بما يُسهم في حماية المواطنين من عمليات الغش الصناعي والحفاظ على سمعة المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي، مشيراً إلى حرص المصلحة على الارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري لتوفير منتجات آمنة بالأسواق المحلية وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات.

وأوضح أن المصلحة تعمل على تحسين جودة المنتج المصري بالسوق الداخلى والخارجي وحماية الأسواق من تداول السلع الرديئة غير المطابقة للمواصفات إلى جانب زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات ورفع القدرات التنافسية للمنتج المصري، بالإضافة إلى نشر الوعي بأهمية الجودة لدى المجتمع الصناعي وجمهور المستهلكين.

وأضاف أنّ حملات التفتيش والرقابة تضمنت مصانع للمنتجات البلاستيكية والكرتون والعطور والأسمنت والكيماويات والفحم والطباعة والتغليف إلى جانب مصانع للمنتجات الغذائية والغلايات والأثاث والخراطة والبصريات والادوات الكهربائية والصحية والملابس والسيارات والأعلاف ومحطات للحاصلات الزراعية.