البطاطس تضع «ماكدونالدز» العالمية في ورطة.. والسبب سلسلة التوريد

أعلنت شركة ماكدونالدز، أكبر شركة للوجبات السريعة في العالم، أنها تعاني من أزمة في نقص الرقائق باليابان بسبب أزمة سلسلة التوريد العالمية.

تأخيرات في شحنات البطاطس المستخدمة بصنع البطاطس المقلية

وقالت الشركة، إنها تعاني من تأخيرات في شحنات البطاطس المستخدمة في صنع البطاطس المقلية الشهيرة، مشيرة إلى أنها عادة ما تستورد البطاطس التي تستخدمها من ميناء بالقرب من فانكوفر في كندا، حيث واجهت السفن تأخيرات بسبب أضرار الفيضانات وتأثير الوباء على سلسلة التوريد العالمية، وفقاً لـ«CNBC».

لن تبيع سوى البطاطس المقلية صغيرة الحجم

وأكدت شركة ماكدونالدز اليابان على إنها لن تبيع سوى البطاطس المقلية صغيرة الحجم لمدة أسبوع اعتبارًا من يوم الجمعة وحتى 30 ديسمبر، لتجنب النقص، الذي تسبب فيه الفيضانات واسعة النطاق بالقرب من ميناء فانكوفر، وأزمة سلسلة التوريد العالمية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ، حيث توجد تأخيرات في توريد البطاطس.

الاتجاه إلى الإمدادات الجوية لليابان

وأشارت الشركة إلى أنه: «سيظل العملاء قادرين على طلب بطاطس مقلية صغيرة الحجم في جميع مطاعمنا حتى الآن، لم يكن هناك انقطاع في العرض»، وستتجه الشركة إلى إجراءات بديلة بما في ذلك الإمدادات الجوية لليابان.

ماكدونالدز تبيع شركة تكنولوجيا إلى Mastercard

وقالت شركة ماكدونالدز يوم الثلاثاء، إنها تبيع شركة تكنولوجيا حصلت عليها منذ نحو ثلاث سنوات إلى Mastercard مقابل مبلغ لم يكشف عنه، وفقاً لـ«CNBC».

واشترت ماكدونالدز سلسلة الوجبات السريعة Dynamic Yield، المتخصصة في تكنولوجيا التخصيص ومنطق القرار في عام 2019.

وأوضح الشركتان إن الصفقة مع ماستركارد ستسمح لشركة Dynamic Yield، بتوسيع نطاق تقنيتها لتشمل شركات خارجية أخرى، وأضافت ماكدونالدز أنها ستواصل العمل مع Mastercard وDynamic Yield لمواصلة توسيع نطاق التكنولوجيا في مواقعها.