إغلاق كوبري تحيا مصر الملجم بمحور روض الفرج لمدة 14 ساعة

أعلنت الإدارة العامة لمرورالقاهرة، إغلاق كوبري تحيا مصر الملجم على محور روض الفرج كليا لمدة 14 ساعة، من الثانية عشر بعد منتصف ليل الخميس 23 ديسمبر، وحتى الساعة الثانية من صباح الجمعة 24 ديسمبر، بسبب أعمال الصيانة، مع عمل التحويلات المرورية اللازمة.

خدمات مرورية لمواجهة الكثافات بعد غلق محور روض الفرج

وعيّنت الإدارة العامة لـ مرور القاهرة، خدمات لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور خلال ساعات غلق كوبري تحيا مصر، وذلك على النحو التالي:

- غلق الاتجاه القادم من الكورنيش ومناطق شبرا إلى الدائري، والاتجاه القادم من الدائري إلى الكورنيش ومناطق شبرا غلق كامل لمدة ساعتين، اعتبارا من منتصف ليل يوم الخميس 23 ديسمبر حتى الساعة 2 من صباح يوم الجمعة 24 ديسمبر.

- غلق الاتجاه القادم من الكورنيش ومناطق شبرا إلى الطريق الدائري، مع تنفيذ تحويلة مرورية لنقل الحركة على الاتجاه الآخر اعتبارا من الثانية من صباح يوم الجمعة الموافق 24/12/2021 حتى الساعة 8 صباحا.

- غلق الاتجاه القادم من الدائري إلى الكورنيش ومناطق شبرا مع تنفيذ تحويلة مرورية لنقل الحركة على الاتجاه الآخر اعتبارا من الساعة 8 صباح يوم الجمعة الموافق 24/12/2021 وحتى الساعة 2 من بعد الظهر في اليوم ذاته.

تجهيزات مرورية لأمن وسلامة المواطنين

وتعيّن الإدارة العامة لمرور القاهرة خلال فترة الغلق، الخدمات المرورية اللازمة، وجار التنسيق مع الشركة المنفذة لأعمال الصيانة، لوضع المساعدات الفنية والتجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.