عبدالغفار: التعليم والصحة على رأس اهتمامات الدولة حاليا

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن وزارتا التعليم العالي والصحة، كانتا محظوظتان بوجودهما على رأس اهتمامات الدولة بخطط التنمية على مستوى محافظات الصعيد بصفة خاصة أو الجمهورية بصفة عامة، «كل اللي بيتعمل من مظاهر للتنمية سواء لبناء طرق أو محاور رئيسية مرتبط بخطط للتعليم، وبنعمل للإنسان كمية كبرى من الخدمات، ولكن يتبقى قضية الوعي والفكر والمعرفة اللي لازم يتسلح بيها المواطن المصري».

وأضاف «عبدالغفار» خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية في صعيد مصر، أن الرئيس قد وجه الوزارة والحكومة بشكل عام بالتوسع في منظومة التعليم العالي، والخدمات الصحية في كل بقاع الجمهورية وليست الصعيد وحدها.

جامعة أسيوط أنشئت في سبتمبر عام 1957

وتابع: «جامعة أسيوط أنشئت في سبتمبر عام 1957، وأرسل مواطني المحافظة خطابا للرئيس الراحل محمد نجيب ترجوه فيه بإصدار قرار بإنشاء الجامعة، نظرا لذهاب أهالي المحافظة للتعلم في جامعة عين شمس والقاهرة، ولم يكن هناك جامعات لمصر في هذا التوقيت، وكان فيه توجه في عام 1941 على إنشاء تلك الجامعة».

وأوضح أن الحلم استمر بداخل المواطنين بعد قيام ثورة يوليو 1952 لإتمام هذا المشروع، وبالفعل وفي سبتمبر 1957 تم إطلاق الجامعة وخرجت إلى النور، «كان فيها 500 طالب صعيدي، والطلبة والطالبات كانوا بيستخدموا العجل كوسيلة للمواصلات، والجامعة كانت البداية لجامعة المنيا وسوهاج وجنوب الوادي».

مشروعات تنموية سيتم افتتاحها

جدير بالذكر أنه ومن ضمن المشروعات التنموية التي سيتم افتتاحها مجمع لإنتاج البنزين في شركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، إضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنّ مجمع أسيوط لإنتاج البنزين، يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية في إطار خطط التنمية صعيد مصر، كما يعد أكبر مجمع بترولي في الوجه القبلي، يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالي محافظات الصعيد، وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة في القاهرة والإسكندرية والسويس إلى مناطق الصعيد المختلفة.