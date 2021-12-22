«عبدالغفار»: 2.3 مليار جنيه تكلفة المبادرات الرئاسية الصحية في الصعيد

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة، إن الدولة المصرية عملت على رفع كفاءة البنية التحتية فيما يتعلق بمنظومة الصحة، اعتمادا على منظومة التأمين الصحي الشامل والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وهما أضخم مشروعين بالمنظومة الصحية في مصر عبر تاريخها.

وأضاف «عبدالغفار»، خلال كلمته، في افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول، وعدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد: «لكي يتم المشروعان بالتوزاي كانت التكلفة المالية ضخمة جدا لأنهما يغيران كثيرًا في المنظومة الصحية».

وتابع: «نتوسع في الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحي، وبالنسبة لمنشآت الخدمات الصحية نجد أن لدينا 154 مستشفى في صعيد مصر، بواقع 9 آلاف سرير وماكينات للغسيل الكلوي والتنفس الصناعي».

وأردف، أن إجمالي ما تم إنفاقه في المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في محافظات صعيد مصر يقدر بنحو 2.3 مليار جنيه، وكان من هذه المبادرات القضاء على فيروس سي وإنهاء قوائم الانتظار ودعم صحة المرأة.

افتتاح 11 محطة مياه وصرف صحي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح 11 محطة مياه وصرف صحي، بواقع 4 محطات معالجة للصرف الصحي، و7 محطات تنقية مياه الشرب، وذلك عبر الفيديو كونفرانس، على هامش افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول.

افتتاح محطة مياه أبوقرقاص في المنيا بـ885 مليون جنيه

وشملت الافتتاحات محطة مياه أبو قرقاص بمحافظة المنيا، بطاقة 102 ألف متر مكعب بتكلفة 885 مليون جنيه، وتوسعات محطة الصرف الصحي بالعدوة بالمنيا، بطاقة 8000 متر مكعب يوميا بتكلفة 35 مليون جنيه، فضلا عن افتتاح المرحلة الثانية من محطة تنقية المياه بمدينة المنيا الجديدة، بطاقة 50 ألف متر مكعب يوميا، بتكلفة 53 مليون جنيه، ومحطة معالجة الصرف الصحي أبوشنب بالفيوم بطاقة 6000 متر مكعب يوميا بتكلفة 34 مليون جنيه.

افتتاح محطة مياه ديروط بـ400 مليون جنيه

كما افتتح الرئيس محطة مياه ديروط بأسيوط بطاقة 86 ألف كعب يوميا، وبتكلفة 400 مليون جنيه، ومحطة تنقية مياه الشرب بمدينة قنا الجديدة بطاقة 33 ألف متر مكعب يوميا وبتكلفة 216 مليون جنيه، وتوسعات محطة مياه دشنا بقنا بطاقة 34 ألف متر مكعب يوميا بتكلفة 170 مليون جنيه.