«عبدالغفار»: 11 مليون جرعة للقاح كورونا و9 مستشفيات للعزل بالصعيد

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزارة الصحة والسكان، إنَّه جرى تخصيص 9 مستشفيات جامعية بالصعيد تقدم خدمات العزل لمصابي فيروس كورونا.

10% فقط نسبة إشغالات مستشفيات وأسرّة العزل بمحافظات الصعيد

وأضاف عبدالغفار، خلال كلمته أثناء افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول، وعدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد، أنَّ نسبة إشغالات مستشفيات وأسرة العزل بمحافظات الصعيد 10% فقط، ونسبة أسرّة العناية المركزة المشغولة 50% ونسبة أجهزة التنفس الصناعي المشغولة 39%.

استخدمنا 54 مليون جرعة لقاح كورونا

ولفت عبدالغفار، إلى أنَّه جرى استخدام 54 مليون جرعة من لقاح كورونا، منها 33 مليون جرعة أولى و20 مليون جرعة ثانية، وبالنسبة لنطاق الصعيد جرى استخدام 11 مليون جرعة.