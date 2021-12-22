بزي «بابا نويل».. عائلة أوكرانية تحتفل بالكريسماس على شواطئ الغردقة

عبر عدد من السائحين الأجانب بمدينة الغردقة، في محافظة البحر الأحمر، عن فرحتهم بقضاء إجازتهم في المحافظة الساحلية، للاحتفال بأعياد الكريسماس على شواطئ الغردقة، وحرصت عائلة أوكرانية على توثيق احتفالها من خلال جلسة تصوير «فوتوسيشن» على الشاطئ، بحضور أفراد العائلة من الكبار والصغار، مرتدين زي «بابا نويل»، وسط أجواء من البهجة، في عادة سنوية اعتادتها هذه العائلة الأوكرانية للاحتفال بأعياد الكريسماس على شواطئ الغردقة للمرة الخامسة.

عائلة أوكرانية توثق احتفالهم بالكريسماس

وعبرت السائحة الأوكرانية جوليا، إحدى أفراد العائلة، عن سعادتها لقضاء إجازة الكريسماس في الغردقة، وسط أسرتها، التي اعتادت على الاحتفال بالكريسماس على شواطئ الغردقة، وأضافت في تصريحاتها لـ«الوطن» أن العائلة حرصت على إحضار ملابس «بابا نويل» معها خصيصاً من أوكرانيا، للاحتفال بأعياد الكريسماس على شواطئ الغردقة، ووثقت العائلة فرحتها بالتقاط الصور التذكارية، في فرحة وسعادة وأجواء احتفالية رائعة.

استعدادت فنادق الغردقة لأعياد الكريسماس

ومن جانبه، قال حسني شوقي، مسؤل أحد الفنادق السياحية بالغردقة، إن العائلة الأوكرانية تحتفل للمرة الخامسة بالكريسماس في فنادق الغردقة، مضيفاً في تصريحات لـ«الوطن» أن الفنادق دائماً تحرص على خلق أجواء الاحتفال بتعليق الزينة وتجهيز الهدايا وشجرة الكريسماس ومجسمات بابا نويل في طرقات الفنادق، والاستعداد لتوزيع الهدايا على السائحين الأجانب من نزلاء الفنادق السياحية، وتبادل التهاني في أجواء احتفالية رائعة.

سائحون من 12 جنسية يحتفلون بالكريسماس في منتجعات وفنادق الغردقة

وقال محمد جمال، مدير عام أحد الفنادق السياحية بالغردقة، إن احتفالات الكريسماس مختلفة هذا العام، حيث استعدت الفنادق بإجراءات احترازية ووقائية مشددة لمجابهة جائحة كورونا، لافتاً في حديثه لـ«الوطن» إلى أن الغردقة تشهد وجود جنسيات أجنبية جديدة، للاحتفال بأعياد الكريسماس هذا العام لأول مرة منذ جائحة كورونا، مشيراً إلى وجود حيث أكثر من 12 جنسية أجنبية تحتفل بأعياد الكريسماس في منتجعات وفنادق الغردقة، من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر وصربيا ومولدفا ومقدونيا وبولندا ورومانيا والتشيك وألمانيا وفرنسا، بالإضافة إلى روسيا وذلك عقب استئناف رحلات السياحة الروسية بعد توقف دام أكثر من 6 سنوات.