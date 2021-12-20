طوارئ بمطار الغردقة لاستقبال آلاف السائحين.. وإجراءات لمواجهة أوميكرون

أكد مصدر ملاحي في مطار الغردقة الدولي برفع حالة الطوارئ بالمطار لاستقبال آلاف السائحين لقضاء إجازة أعياد الكريسماس ورأس السنة وعيد الميلاد المجيد وتكثيف الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال.

وتابع المصدر في تصريحات لـ«الوطن» ستجرى تفتيشا على أعلى مستوى وتعقيم وتطهير الحقائب وقياس درجة الحرارة الركاب وإخضاعهم للتحاليل الفورية والفحوصات الطبية بسبب انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا «أوميكرون».

وشهدت شواطئ الغردقة، احتفالات للسائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية، مع اقتراب أعياد الميلاد والكريسماس، بارتداء ملابس بابا نويل وسط تبادل التهاني مع العاملين في القطاع السياحي في أجواء مناخية مستقرة تسودها درجات حرارة منخفضة.

احتفالات السائحين بالكريسماس في الغردقة

قال أحمد بيجو منظم رحلات بحرية بالغردقة، أن احتفالات الكريسماس بدأت مبكرًا على شواطئ الغردقة بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، أبرزها: التشيك وأوكرانيا وبولندا ورومانيا وروسيا وبلا روسيا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا وسويسرا وليتوانيا ومولدفا وصربيا، حيث أجواء مناخية مستقرة تسودها درجات حرارة منخفضة، ولكنها مناسبة جدا للسائحين حيث تشهد أوروبا درجات حرارة منخفضة تصل إلى حد الجليد في بعض الدول.

وأشار «بيجو» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السائحين ارتدوا زي بابا نويل وغطسوا تحت الماء، وسط فرحة وسعادة الجميع وحرص السائحون على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة.

توافد جنسيات أجنبية جديدة للاحتفال بالكريسماس

وقال محمد الدفراوي مدير عام أحد الفنادق السياحية، أنه لأول مرة منذ جائحة كورونا تشهد الغردقة احتفالات الكريسماس بمشاركة جنسيات أجنبية جديدة، لافتاً إلى توافد السائحين على الفنادق تزامنا مع بدء احتفالات الكريسماس، موضحًا أن مطار الغردقة استقبل خلال الساعات الماضية عشرات رحلات الطيران على متنها الآلاف من السائحين الأجانب وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار الغردقة الدولي.

وأشار في تصريحات لـ«الوطن» إلى توافد الآلاف من السائحين الروس لقضاء احتفالات أعياد الكريسماس بالفنادق والمنتجعات السياحية على شواطئ الغردقة، لأول مرة منذ انقطاع دام أكثر من 6 سنوات وذلك َوسط إجراءات احترازية ووقائية وأمنية مشددة.

فرق طبية من الحجر الصحي والطب الوقائي بالمطارات

وأشار الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الإثنين، إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بالحجر الصحي بمطارات الغردقة ومرسى علم لاستقبال السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية الوافدين إلى المطارات لقضاء إجازة الكريسماس تزامنا مع ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران، والالتزام بالإرشادات المعلنة بوزارة الصحة حفاظاً على سلامة وصحة المسافرين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

القنصل الروسي: السياح الروس يعشقون الغردقة

ومن جانبه كشف فيكتور فوروباييف القنصل الروسي بالغردقة في تصريحات لـ«الوطن»، عن سعادة السائحين الروس بارتفاع معدل حركة الطيران الشارتر الروسي إلى مطار الغردقة تزامنا مع أعياد الكريسماس ورأس السنة وذلك لحرصهم على قضاء الاحتفالات بالفنادق والمنتجعات السياحية المصرية، مؤكدا عشق السائحين الروس لشواطئ الغردقة وسعادتهم بوجودهم في مصر.