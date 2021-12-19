عصافير الغردقة متعة للسياح.. «بيعزموا بعض على جاتوه وبياكلوا كيوي»

في جو شاعري، التقطت كاميرا «الوطن» عددا من العصافير في أثناء تناولها الطعام على مائدة وسط مطعم سياحي على أحد شواطئ الغردقة في مشهد جذب أنظار السائحين الموجودين الذين حرصوا على مشاهدة العصافير ومتابعتها خلال تناولها الطعام.

جمعة: العصافير بتنادي بعض

يقول سامح جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية وخبير سياحي بفي لبحر الأحمر، إن العصافير على شواطئ الغردقة لها طابع مميز، فهي تختار غدائها بنفسها ودائما تلتقط مشهد أطباق الفاكهة أو المخبوزات أو الجاتوهات، وتأتي فرادى ثم تنادي بعضها البعض، وكأنها «عزومة عصافير» على أطباق جاتوه تكون موضوعة على المائدة، والسياح يعحبون بالمشاهد الرومانسية، ويشاهدون المشهد الشاعري، ويتركون لهم وجباتهم ويستمتعون بذلك المشهد الرومانسي على أصوات العصافير.

الطيب: العصافير حساسة وتتناول الفواكه

ويقول حسن الطيب، الخبير البيئي بالبحر الأحمر إن العصافير مخلوقات حسّاسة، وأصواتها لغة تفاهم بينها، وتتناول نوعا معينا من الأطعمة ومياه عذبة نظيفة، ويجب مُراعاة الأطعمة التي تُوضع لها تجنّبًا لإيذائها، لافتا إلى أن العصافير تفضل تناول الفاكهة في طعامها، ومن أنواع الفواكه المُفضّلة لها الكيوي، والمانجو، البابايا، والبرتقال، والجريب فروت، مع الحرص على إزالة الأجزاء المؤذية للطيور.

وأشار في حديثه لـ«الوطن» إلى أن عددا من العصافير تنتشر على شواطئ الغردقة، ومنظرها يجذب السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، حيث إن السائحين طوال النهار يفضلون قضاء وقتهم على شواطئ الغردقة للاستمتاع بشمسها الساطعة وجوها وشواطئها والمقومات الطبيعة الخلابة.