موجة طقس سيئ تضرب عدد من دول العالم بحلول الشتاء.. فيضانات وثلوج

طقس سئ تشهده عدة دول حول العالم بمختلف القارات، حيث يضرب جمهورية «ياقوتيا»، طقس شديد السوء بمنطقة الشرق الأقصى في روسيا، ناتج عن منخفض جوي، إذ انخفضت درجة حرارة الجو إلى 55 درجة تحت الصفر، الأمر الذي أدى إلى تعطيل المدارس واللجوء إلى التدريس عن بُعد، وذلك بحسب ما أعلنته إدارة الأحوال الجوية والرصد البيئي في جمهورية ياقوتيا.

طقس بارد على موسكو وأمطار في نيويورك والثلوج تكسو برمينجهام

وفي موسكو، يتعرّض سكان العاصمة الروسية إلى طقس شديد البرودة، حيث بلغت درجة الحرارة 20 تحت الصفر، خلال ساعات النهار، وستواصل انخفاضها بحلول الليل، ومع بداية دخول فصل الشتاء بشكل رسمي، وفي نيوورك بالولايات المتحدة الأمريكية يتواصل هطول الأمطار بغزارة على المدينة، فيما انخفضت درجات الحرارة إلى 5 درجات، ومن المتوقع أن يزيد انخفاضها بحلول نهاية الأسبوع، ويجتاح بريطانيا طقس سئ، حيث انخفضت درجة الحرارة إلى 4 درجات مئوية، فيما تراكمت الثلوج المتساقطة بشوارع مدينة برمينجهام.

أجواء سيئة في السعودية والإمارات

وتشهد المملكة العربية السعودية انخفاضًا في درجات الحرارة، مع احتمالية سقوط الأمطار والثلوج على مناطق وسط المملكة، وذلك بحسب ما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية فى السعودية، وفي الإمارات العربية المتحدة، قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إنّ الطقس اليوم، سيكون سيئاً، حيث ترتفع سرعة الرياح المحملة بالأتربة والغبار، فيما سيعاني الأشخاص الذين يعانون من أمراض الصدر والحساسية من التنفس بصعوبة حال تواجدهم خارج المنازل.

فيضانات وعواصف تشرد سكان الفلبين وماليزيا

واجتاحت عواصف وفيضانات مدمرة الفلبين وماليزيا، حيث قُتل العشرات فيما تساوت المنازل وعدد من البنايات بالأرض بعدما اقتلعتها المياه، الأمر الذي أدّى إلى تشريد ونزوح عدد كبير من السكان للنجاة بحياتهم، عبر استخدام قوارب وفرتها لهم قوات الحماية المدنية.